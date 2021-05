Quản lý vận hành đường cao tốc: Để không lãng phí tài sản Nhà nước và đẩy rủi ro về phía người dân

Bài học lãng phí tại tuyến Hồ Chí Minh - Trung Lương

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương với tổng mức đầu tư 9.884 tỷ được hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2010, là đoạn cao tốc đầu tiên của miền Nam nhưng lại có số phận khá "lận đận".

Năm 2018, chỉ sau hơn 5 năm lắp đặt, hệ thống giao thông thông minh (ITS) của cao tốc này do nhà thầu Hàn Quốc lắp đặt đã gần như tê liệt hoàn toàn. Hàng loạt hư hỏng như đứt cáp, nguồn điện không ổn định, lỗi camera… khiến cho hệ thống điều khiển giao thông có giá trị hơn 800 tỉ đồng không thể sử dụng. Đến năm 2020, hệ thống này mới bắt đầu được sửa chữa, tuy nhiên việc thuê chuyên gia từ nước ngoài đến khắc phục, sửa chữa phần mềm trong hệ thống ITS sẽ tiêu tốn một nguồn kinh phí rất lớn, và đang gặp nhiều khó khăn do thế giới hiện vẫn phải cách ly vì dịch Covid-19.

Một loạt các vấn đề liên tiếp xuất hiện tại tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương là hậu quả tất yếu của sự yếu kém trong khâu quản lý vận hành và những thiếu sót từ phía cơ quan chức năng khi xem nhẹ yếu tố quan trọng này.