Quận Thanh Xuân: Kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại 180 cơ sở

Theo báo cáo, đến ngày 07/3/2023 thu ngân sách đạt 1.277 tỷ 069 triệu đồng, bằng 22,36% dự toán Thành phố giao (bằng 112,2% so với cùng kỳ năm 2022); chi ngân sách đạt 216 tỷ 302 triệu đồng, bằng 18,17% dự toán Thành phố giao (bằng 102,13% so với cùng kỳ năm 2022). Tính đến ngày 28/02/2023, giải ngân đạt 12 tỷ 920 triệu đồng, bằng 3,48% kế hoạch vốn Thành phố giao năm 2023. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường; xử lý 87 vụ vi phạm, phạt hành chính 828,5 triệu đồng.

Nghiệm thu hồ sơ công trình, dự án hoàn thành thanh quyết toán đưa vào sử dụng 3 công trình, dự án. Thông qua dự thảo 48 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc phạm vi GPMB dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây và Dự án Xây mới trường Mầm non tại phường Phương Liệt; công khai 05 dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc pham vi GPMB Dự án xây dựng khu đô thị Phùng Khoang; hoàn thiện điều tra, khảo sát đo đạc hiện trạng đối với 51 trường hợp thuộc phạm vi GPMB dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân.

Cùng với đó, tổ chức kiểm tra PCCC tại 180 cơ sở, phát hiện 4 tồn tại, thiếu sót về PCCC; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp với số tiền là 139 triệu đồng; đình chỉ 6 trường hợp. Trong tháng 02/2023, trên địa bàn quận không xảy ra cháy, nổ. Tiếp tục triển khai 02 đoàn kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về TTATGT, TTĐT, TTXD, VSMT, phòng chống cháy nổ và hoạt động quảng cáo, biển hiệu, quảng cáo rao vặt trên địa bàn quận; kiểm tra, xử lý 350 trường hợp vi phạm TTĐT, TTATGT trên địa bàn với tổng số tiền phạt 564 triệu đồng. Trong tháng 02/2023, trên địa bàn quận không xảy ra tai nạn giao thông.

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô; tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Tổ dân phố văn hóa “5 không”; kiểm tra công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo, phòng, chống cháy nổ, công tác tổ chức lễ hội... tại các di tích trên địa bàn quận. Chỉ đạo phường Nhân Chính tổ chức thành công Lễ hội Năm làng Mọc xuân Quý Mão 2023. Kiểm tra, ổn định nền nếp dạy và học trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đảm bảo việc tổ chức dạy học đúng quy định theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại 26 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố; xử phạt vi phạm hành chính 05 trường hợp với tổng số tiền là 05 triệu đồng. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, hướng dẫn của ngành Y tế, đặc biệt tại các Kế hoạch, Chỉ thị, Công điện của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiếp nhận và xử lý 24 hồ sơ lĩnh vực người có công, 20 hồ sơ lĩnh vực bảo trợ xã hội; giải quyết việc làm cho 266 người; đưa 01 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Làm tốt công tác tuyển chọn, bàn giao 55 thanh niên nhập ngũ và 13 thanh niên phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân năm 2023, đạt 100% chỉ tiêu Thành phố giao; đón nhận quân nhân xuất ngũ năm 2023.

Quang cảnh phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Võ Đăng Dũng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận yêu cầu các đơn vị thuộc quận và UBND 11 phường tập trung một số các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023 như:



Tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất, khuyến khích sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế. Rà soát các chỉ tiêu KT-XH, AN-QP quý I năm 2023, phấn đấu thu ngân sách quý I năm 2023 đạt 30% kế hoạch Thành phố giao.

Tập trung thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, giải ngân vốn đầu tư công, quyết toán các dự án hoàn thành.

Triển khai thực hiện tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 179 Thành phố.

Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; đảm bảo điện chiếu sáng, thoát nước các ngõ, ngách trên địa bàn quận theo phân cấp của Thành phố.

Tăng cường thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP của quận.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn quận (Đề án 06).

(7) Đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH; tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch.

Đẩy mạnh giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng; tăng cường thực hiện ký số qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung Thành phố.