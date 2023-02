Quận Thanh Xuân thu ngân sách đến 8/2 đạt hơn 1.005 tỷ đồng

Theo báo cáo, đến ngày 08/02/2023, toàn quận thu ngân sách đạt 1.005 tỷ 123 triệu đồng, bằng 17,6% dự toán Thành phố giao (bằng 108,61% so với cùng kỳ năm 2022); chi ngân sách đạt 107 tỷ 944 triệu đồng, bằng 9,07% dự toán Thành phố giao, bằng 9,07% dự toán HĐND quận giao (bằng 103,41% so với cùng kỳ năm 2022), đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước, kịp thời thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh; các nội dung chi bám sát dự toán, đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định.

Các công trình, dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ. Hoàn thành công tác kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng 15 công trình, dự án; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật 02 công trình, dự án; thông qua dự thảo 16 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc phạm vi GPMB dự án đầu tư xây dựng đường vào cụm ba trường trên địa bàn phường Hạ Đình, phường Thanh Xuân Nam và dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây.

Công tác quản lý đô thị được chú trọng; xử lý 63 trường hợp vi phạm TTĐT và TTATGT trên địa bàn với tổng số tiền phạt 83 triệu đồng. Tổ chức 02 chợ hoa xuân đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, PCCC, phòng chống dịch bệnh phục vụ Nhân dân mua sắm trong dịp tết "An toàn - Văn minh - Hiệu quả".

Tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội" trên địa bàn quận; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng.

Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2022-2023; tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 cấp Quận. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động mừng xuân Quý Mão 2023, chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023);… tiếp tục triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", mô hình Tổ dân phố văn hóa "5 không" ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023; kiểm tra công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo, phòng, chống cháy nổ,... tại các di tích trên địa bàn quận để phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

An sinh xã hội được đảm bảo, các chế độ, chính sách với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo được quan tâm kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng người có công, người cao tuổi, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Toàn quận thực hiện trao tặng 11.854 suất quà với kinh phí 10 tỷ 287 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, Thành phố, Quận và các tổ chức xã hội. Công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo; kiểm tra, giám sát được 452 lượt cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố; xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với 19 trường hợp với tổng số tiền là 43,75 triệu đồng, không để xảy ra các vụ ngộ độc trên địa bàn. Chú trọng quản lý hành nghề y dược ngoài công lập. Tổ chức khám chữa bệnh cho 2.300 lượt người (bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2022); khám dự phòng 3.000 lượt người (bằng 352,9% so với cùng kỳ năm 2022). Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, hướng dẫn của ngành Y tế, đặc biệt tại các Kế hoạch, Chỉ thị, Công điện của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong công tác PCCC. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường; duy trì nghiêm các chế độ về trực sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm cứu nạn; tham gia tập huấn công tác quân sự năm 2023, tập huấn Dân quân tự vệ do Bộ Tư lệnh tổ chức; xây dựng kế hoạch và tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phục vụ Nhân dân. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 bảo đảm trang trọng, đúng Nghi lễ Quân đội; bàn giao đủ 68 công dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu Thành phố giao.

Ông Võ Đăng Dũng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Võ Đăng Dũng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận yêu cầu các đơn vị thuộc quận và UBND 11 phường tập trung một số các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023 như:



(1) Tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đặc biệt chú trọng công tác thu hồi nợ thuế, thuế kinh doanh thương mại điện tử, tiền sử dụng đất. Chi ngân sách đảm bảo cân đối, đáp ứng các nhiệm vụ KT-XH, AN-QP và các nhiệm vụ đột xuất.

(2) Đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư; chỉ đạo nhà thầu thi công xây dựng công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng; thực hiện thanh quyết toán kịp thời. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện 03 Chương trình, 03 Đề án của Quận ủy giai đoạn 2020-2025; 09 Kế hoạch của Quận ủy thực hiện các Chương trình công tác của Thành ủy giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết chuyên đề của Quận ủy về lãnh đạo công tác đầu tư hạ tầng giao thông đô thị, các trục đường theo quy hoạch, nâng cao năng lực quản lý đô thị, quản lý xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Xuân giai đoạn 2021-2025.

(3) Tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ tốt đời sống Nhân dân. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội" trên địa bàn quận. Hoàn thành GPMB 03 dự án: Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân; xây dựng tuyến đường vào cụm 3 trường, phường Thanh Xuân Nam; dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây. Triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng sau khi được Thành phố chấp thuận.

(4) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

(5) Tiếp tục thực hiện hiệu quả thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn quận (Đề án 06) theo chỉ đạo của Thành phố; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

(6) Thực hiện đề án Mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội trên địa bàn quận; số hoá và tái sử dụng kết quả số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của Quận và Phường; triển khai thực hiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung Thành phố và thực hiện nghiêm túc quyết định ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Thành phố từ ngày 01/01/2023. Tăng cường công tác PCCC và CHCN trên địa bàn quận; tập trung công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo./.