Chiêu lừa của nhóm đối tượng "giúp" xin việc rồi chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Bình vừa tạm giữ 2 đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức xin việc làm vào ngành công an, an ninh hàng không, xuất khẩu lao động và xin chuyển công tác, xin đi du học nước ngoài...

Ngày 15/3, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Dương Trung Dũng (SN 1975, ở phường Đồng Hải, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) và Trần Thị Hồng (SN 1966, ở khối 3, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thi hành lệnh khám xét nơi ở của Dương Trung Dũng. Ảnh: CA Trước đó, từ ngày 8/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum), Công an TP.Đồng Hới và đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án "1222L" về nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Quảng Bình. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng Dương Trung Dũng và Trần Thị Hồng, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, từ năm 2013 đến năm 2022, Dương Trung Dũng và Trần Thị Hồng đã dùng thủ đoạn gian dối bằng hình thức xin việc làm vào ngành công an, an ninh hàng không, xuất khẩu lao động và xin chuyển công tác, xin đi du học tại nước ngoài... Công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Hồng. Ảnh: CA Bằng chiêu thức này, các đối tượng này đã chiếm đoạt số tiền của 2 bị hại là Ngô Tiến Th. (trú tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) và Mai Xuân C. (trú tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Đấu tranh mở rộng chuyên án, xác định, Dương Trung Dũng và Trần Thị Hồng còn lừa trên hàng chục người khác ở địa bàn tỉnh Quảng Bình, chiếm đoạt số tiền trên 10 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Video: Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cấp cứu một ngư dân gặp nạn trên biển 15/03/2023 05:01

