Quảng Nam ban hành Kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo hướng làm thực chất, có tính bền vững

Theo đó, tỉnh Quảng Nam xác định xây dựng nông thôn mới được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, chuyển mạnh vào chiều sâu, bền vững; phát huy cao sự chủ động, sáng tạo của người dân.

Trọng tâm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Nam là hướng đến nâng cao nhanh đời sống vật chất và tinh thần của người dân; tập trung thực hiện các chương trình chuyên đề để có sự chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giúp cho diện mạo nông thôn tại Quảng Nam đổi thay từng ngày. Ảnh: T.H.

Bên cạnh đó, Quảng Nam cũng chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp, sáng tạo, thực hiện Chương trình mỗi xã một phẩm (OCOP) hiệu quả.

Tỉnh quan tâm cao đến văn hóa, nhất là văn hóa ứng xử; chú trọng môi trường, nhất là nước sạch, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, công trình vệ sinh hộ gia đình, phân loại rác thải tại nguồn. Tỉnh Quảng Nam cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn; chú trọng an ninh trật tự.



Quảng Nam xây dựng nông thôn mới hướng đến nâng cao nhanh đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Ảnh: T.H.

Tỉnh quan tâm cao đến các xã miền núi khó khăn chưa đạt chuẩn nông thôn mới; các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo duy trì chuẩn theo Bộ tiêu chí mới, chuyển mạnh sang xây dựng xã, huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu để đảm bảo tính liên tục, bền vững; năm 2023 là năm tăng tốc nên phải bám sát vào yêu cầu, nội dung nhiệm vụ của Chương trình nông thôn mới, Bộ tiêu chí giai đoạn mới để chỉ đạo thực hiện hiệu quả, tạo bức phá.



Nhờ nông thôn mới mà cơ sở hạ tầng tại các xã của Quảng Nam được đầu tư xây dựng khang trang, nhất là giao thông, trường học. Ảnh: T.H.

Quảng Nam đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, có thêm ít nhất 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên ít nhất 130 xã (đạt 67%). Bên cạnh đó, tỉnh đặt mục tiêu sẽ có thêm ít nhất 15 xã nông thôn mới nâng cao; đưa xã Điện Quang (thị xã Điện Bàn) đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực văn hóa.



Đến nay, toàn tỉnh Quảng Nam có tổng cộng 333 sản phẩm đã được công nhận các hạng sao OCOP. Ảnh: T.H.

Tại Quảng Nam, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo được động lực kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ. Ảnh: T.H.

Đồng thời phấn đấu có thêm ít nhất 80 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu (Tiên Phước, Thăng Bình, Tây Giang mỗi địa phương phấn đấu có 10 thôn; Núi Thành, Phú Ninh mỗi địa phương 6 thôn; Nông Sơn, Duy Xuyên mỗi địa phương 5 thôn; Đông Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My mỗi địa phương 1 - 2 thôn; Quế Sơn 7 thôn; Đại Lộc 13 thôn; Hội An 4 thôn; Điện Bàn 8 thôn; Tam Kỳ phấn đấu mới 9 thôn).



Các huyện, thị xã, thành phố, xã, thôn đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 hướng đến nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Quảng Nam đang quan tâm đặc biệt đến các huyện miền núi trong việc xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.H.

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Nam sẽ giải ngân 100% nguồn vốn được giao cho chương trình nông thôn mới năm 2023, kể cả vốn năm 2022 chuyển sang. Các huyện nông thôn mới phấn đấu đạt từ 5 - 6 tiêu chí cấp huyện trở lên; tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ TP Hội An thực hiện thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2024.



UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ngành và địa phương tổ chức thực hiện 6 chương trình chuyên đề để xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, gồm: chương trình khoa học công nghệ; tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; chuyển đổi số; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự, Chương trình mỗi xã một sản phẩm.