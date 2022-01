Quảng Nam: Chùa Cầu cổ nhất Hội An được trùng tu hơn 20 tỷ đồng

Chùa Cầu còn có tên gọi khác là cầu Nhật Bản hoặc "Lai Viễn Kiều", Chùa Cầu do người Nhật xây dựng vào thế kỷ XVII. Năm 1653, phần chùa được dựng thêm, nối liền vào lan can phía bắc, nhô ra giữa cầu, từ đó người địa phương gọi là Chùa Cầu.

Quảng Nam đầu tư hơn 20 tỷ đồng trùng tu Chùa Cầu. (Ảnh: Trương Hồng)

Sau nhiều lần được trùng tu, Chùa Cầu mang các đặc trưng kiến trúc cổ của Hội An thế kỷ XVIII-XIX. Chùa Cầu được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào ngày 17/2/1990, đây cũng là cây cầu cổ duy nhất ở Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Theo dòng thời gian, tình trạng xuống cấp ở Chùa Cầu đã diễn ra từ nhiều năm nay, các hạng mục được làm từ gỗ xuống cấp nghiêm trọng cần tu bổ gấp. Đặc biệt, trước tác động từ bên ngoài như dòng chảy của nước và bão, lụt và mỗi ngày trung bình "gánh" hàng ngàn lượt khách qua lại tham quan Chùa Cầu khiến sự xuống cấp là mối nguy hại đối với di tích này.

Một số hạng mục ở Chùa Cầu bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: Trương Hồng)

Trước việc này, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định trùng tu lại di tích Chùa Cầu (Hội An) vì nó có giá trị tiêu biểu trong khu phố cổ Hội An; do đó, việc tu bổ nhằm góp phần bảo tồn di tích, giữ gìn tối đa giá trị cốt lõi của di tích trong tổng thể chung của khu phố cổ Hội An và góp phần duy trì sự ổn định lâu dài, tăng độ bền vững, tuổi thọ cho di tích, tôn tạo cảnh quan, cải tạo môi trường tạo điều kiện tốt cho việc nâng cao giá trị của di tích.

Mưa lũ kèm lượng khách qua lại tham quan Chùa Cầu dẫn đến việc xuống cấp của di tích này. (Ảnh: Trương Hồng)

Theo đó, Chùa Cầu được tu bổ bằng cách gia cố hệ nền, móng, trụ; tu bổ hệ sàn, hệ khung gỗ, hệ mái; cải tạo hệ thống cách điện; chống mối toàn bộ công trình; tôn tạo cảnh quan chung, hạ tầng kỹ thuật; xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ tu bổ di tích...