Quảng Nam: Hai giống lúa mới trĩu hạt, ai thấy cũng xuýt xoa, đặc biệt 1 giống được ví von "cao to, đẹp trai"

Giống lúa VNR10 "được lòng" bà con

Tại buổi tham quan mô hình sản xuất các giống lúa mới của Vinaseed, mọi người rất phấn khởi khi nhìn cánh đồng lúa chín đang vào độ thu hoạch. Đặc biệt là ruộng lúa gieo giống VNR10 đang cho những bông chín vàng, trĩu hạt, thu hút mọi ánh nhìn, ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi.

Đoàn tham quan mô hình nhân giống gốc 2 giống lúa mới VNR10 và Bắc Hương 9.



Ông Nguyễn Văn Chính - Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam cho biết, giống lúa VNR10 đã được công nhận giống Quốc gia chính thức năm 2019. Đây là vụ thứ 5 công ty trồng khảo nghiệm.

Vụ đông xuân năm nay, Công ty nhân giống gốc VNR10 trên diện tích gần 1ha tại xí nghiệp Bình Trung trực thuộc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam. Đây là giống lúa triển vọng của Vinaseed với nhiều ưu điểm vượt trội, trồng thích ứng được cả 2 mùa vụ đông xuân và hè thu.

Năng suất VNR10 đạt trung bình 80-85 tạ/ha (vụ đông xuân), 75-80 tạ/ha (vụ hè thu).



VNR10 là giống lúa thuần cho năng suất cao, cơm mềm xốp, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt chống chịu được nắng nóng tốt trong hai vụ hè thu năm 2019 và 2020.

Đây là giống lúa trung ngắn ngày, vụ đông xuân từ 105-110 ngày, hè thu từ 93-97 ngày. Bên cạnh đó, giống VNR10 thấp cây (95-100cm) nên chống đổ ngã tốt, cây to đều, lá đòng phẳng, đẻ nhánh khỏe tập trung, gọn khóm.

Với ưu điểm là trổ đòng tập trung, nên giống lúa VNR10 ít bị ảnh hưởng bởi những điều kiện thời tiết bất lợi, có tỷ lệ hạt chắc trên bông rất cao.

Vì thế mà năng suất giống lúa này cũng cao, vụ đông xuân đạt trung bình 80-85 tạ/ha, vụ hè thu 75-80 tạ/ha.

"Ngay từ cái nhìn đầu tiên là tôi đã thích giống lúa VNR10, lúa chín có màu vàng sáng rất đẹp, cây chắc khỏe, trĩu hạt cho năng suất cao, lại kháng sâu bệnh tốt. Dù được trồng trên đất cát pha ít dinh dưỡng, nhưng ruộng lúa VNR10 vẫn xanh tốt, nếu bà con sử dụng loại giống mới này sẽ rất hữu ích, nâng cao hiệu quả sản xuất…", bà Phan Thị Vẽ, đại lý mua bán giống lúa Thời Vẽ (Duy Xuyên, Quảng Nam) nói.

Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam giới thiệu giống lúa Bắc Hương 9.

Giống lúa chất lượng cao, trồng được cả 2 vụ/năm



Ông Chính cho hay, với giống lúa Bắc Hương 9 đã được công nhận chính thức năm 2018 và đưa ra thị trường trồng thử, tuy nhiên giống có một số hạn chế trong vụ hè thu. Chính vì thế công ty đã ngừng kinh doanh giống lúa này để tiếp tục nghiên cứu, chọn tạo ra dòng giống mới là giống lúa Bắc Hương 9 kháng bạc lá (KBL) có nhiều ưu điểm hơn, khắc phục những hạn chế để đáp ứng nhu cầu canh tác của người nông dân.

Giống lúa VNR10 được nhiều người yêu thích vì năng suất cao, chất lượng gạo tốt, kháng sâu bệnh và chống chịu được nắng nóng.

Tại xí nghiệp Bình Trung thuộc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam, giống lúa Bắc Hương 9 (giống mới kháng bạc lá, chất lượng cao (CLC)) được trồng nhân giống trên diện tích 0,5 ha. Đây là giống lúa CLC có khả năng kháng bệnh bạc lá, chống chịu thối than tốt và chịu được nắng nóng nhiệt độ cao.



Đoàn tham quan thích thú với 2 loại giống mới có năng suất cao của Vinaseed.

Cây lúa giống Bắc Hương 9 CLC được gọi là cây lúa "cao, to, đẹp trai" bởi cây cao từ 100-105cm, thân to cứng, bộ lá đứng, cây khỏe, đẻ nhánh trung bình khá, khóm gọn. Giống lúa Bắc Hương 9 CLC cho bông to, dài, hạt thon dài, màu nâu sẫm và sâu bệnh gây hại trên đồng ruộng không đáng kể, chống chịu đạo ôn, đốm nâu.



Giống lúa Bắc Hương 9 KBL trồng được cả 2 vụ trong năm, chất lượng gạo tốt, thơm, cơm trắng, bóng, mềm dẻo, vị đậm. So với giống VNR10, Bắc Hương 9 CLC có mật độ bông ít hơn, năng suất vụ đông xuân đạt 75-80 tạ/ha, vụ hè thu đạt khoảng 70-75 tạ/ha. Giống lúa Bắc Hương 9 có thời gian sinh trưởng vụ đông xuân từ 108-113 ngày, vụ hè thu từ 95-100 ngày.

Với những ưu điểm vượt trội, VNR10 và Bắc Hương 9 (CLC) sẽ sớm được nông dân sản xuất trên diện rộng.

Hiện nay, cả 2 loại giống VNR10 và Bắc Hương 9 kháng bạc lá được Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam trồng trình diễn ở các tỉnh miền Trung gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Dự kiến năm 2021, công ty sẽ cung cấp cho thị trường hai giống lúa VNR10 và Bắc Hương 9 KBL là 100 tấn và chiến lược đến năm 2025 là 700 tấn.



"Chúng tôi rất vui khi đem lại những giống mới, đáp ứng được nhu cầu của người dân về giống lúa dễ trồng, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, chất lượng gạo cao và trồng được cả 2 vụ trong năm…", ông Chính phấn khởi nói.