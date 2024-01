Quảng Nam: Hội Nông dân thị xã Điện Bàn tổ chức chuỗi hoạt động mừng Đảng, đón Xuân năm 2024

Tham dự chương trình có các đồng chí: ông Trần Hải Vân – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Điện Bàn; bà Nguyễn Thị Minh Châu – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã; bà Trần Thị Hà – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; ông Nguyễn Chánh Thiện – Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã; cùng đại biểu lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tại thị xã.

Chương trình “Nông dân Điện Bàn mừng Đảng – đón Xuân” năm 2024 có sự tham dự của các lãnh đạo, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thị xã. Ảnh: T.N.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Chánh Thiện – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cho biết: "Nhằm thiết lập thành tích Chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn 2024, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn phối hợp với các tổ chức thực hiện Chương trình "Nông dân Điện Bàn mừng Đảng – đón Xuân" năm 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa.



Trong đó, chương trình "Ngày hội Nông dân Điện Bàn với sản phẩm OCOP" lần thứ 3 là một hoạt động trọng tâm, tiêu biểu nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp địa phương, quảng bá tiêu thụ sản phẩm cho nông dân".

Ông Nguyễn Chánh Thiện – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: T.N.

Thời gian qua, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp cho cán bộ, hội viên nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật; ra mắt trang facebook "OCOP Điện Bàn"; tạo điều kiện để các chủ thể tham gia Hội chợ quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP; hỗ trợ liên kết, tiêu thụ sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của thị xã; ký kết hợp đồng bày bán các sản phẩm OCOP tại các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn....



Đại diện các cụm thi đua nhận cờ lưu niệm tham gia Ngày hội Nông dân Điện Bàn với sản phẩm OCOP. Ảnh: T.N.

Ngày hội diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/1, tại Tiểu công viên đường Trần Thủ Độ với quy mô 14 gian hàng, của 30 chủ thể sản phẩm như: nước mắm Hà Quảng, bột ngũ cốc Thuận Duyên, nấm Đông trùng hạ thảo Võ Thành Quốc, tinh dầu thiên nhiên Anh Kiệt, mỹ phẩm Nắng Cosmetics.... Ngoài ra còn có gian hàng Thầy Đồ vẽ thư pháp và Bánh tét yêu thương.



Ngày hội diễn ra trong 2 ngày với quy mô 14 gian hàng, của 30 chủ thể sản phẩm. Ảnh: T.N.

Đây cũng là cơ hội để giới thiệu đến người dân trong và ngoài thị xã những sản phẩm uy tín, chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua các sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của thị xã Điện Bàn.



Song hành cùng ngày hội, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn tổ chức các hoạt động tiêu biểu như: tuyên truyền việc chấp hành luật lệ an toàn giao thông – an ninh trật tự – vệ sinh an toàn thực phẩm – môi trường; ký cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết; Hội hô hát lô tô chào Xuân mới; Hội thi mâm cổ ngày xuân; ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Ngày hội Nông dân Điện Bàn với sản phẩm OCOP là một hoạt động trọng tâm, tiêu biểu nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp địa phương, quảng bá tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Ảnh: T.N.

Đặc biệt, chương trình "Tết yêu thương, đong đầy hạnh phúc" lần thứ 6 đã tặng 40 suất quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã.

Nhân dịp này, Hội Nông dân thị xã phối hợp với cụm thi đua số 3 tổ chức Ngày hội hoa xuân nhằm giới thiệu các loại hoa, cây cảnh đến với bà con nhân dân trong và ngoài thị xã mua sắm Tết.

Phần thi nấu và gói bánh chưng, bánh tét thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Ảnh: T.N.

Ông Thiện nhấn mạnh: "Thông qua các hoạt động nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, đồng thời chia sẻ thông tin kết nối thị trường và quảng bá tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.



Qua đó khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của nông dân Điện Bàn; nâng cao hiệu quả chất lượng của phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức về phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường".

Nhân dịp này, Hội Nông dân thị xã phối hợp tổ chức Ngày hội hoa xuân để bà con nhân dân trong và ngoài thị xã mua sắm Tết. Ảnh: T.N.

Chị Đặng Thị Thuận – Chủ cơ sở sản xuất thực phẩm xanh Thuận Duyên phấn khởi nói: "Được Hội Nông dân thị xã Điện Bàn tạo điều kiện tham gia Ngày hội, tôi có cơ hội giới thiệu, quảng bá các sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng đến với khách hàng. Đồng thời, đây cũng là dịp để các chủ thể mới khởi nghiệp trên địa bàn cùng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, từ đó chủ động đổi mới để hoàn thiện hơn".