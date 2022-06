Quảng Nam: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An

Ngày 28/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Tiến (48 tuổi, ở TP.Hội An, Quảng Nam) Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần công trình công cộng Hội An để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Quốc Tiến bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ông Trần Quang Kim Sơn bị khởi tố để điều tra làm rõ về hành vi đưa hối lộ (Ảnh: C.A)



Ngoài ông Nguyễn Quốc Tiến, cơ quan công an cũng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quang Kim Sơn (44 tuổi, Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Đại Phát Tín, đơn vị cung cấp xe điện) để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thực hiện chủ trương về việc thí điểm vận chuyển hành khách tham quan du lịch bằng xe điện 4 bánh trên địa bàn thành phố Hội An.

Loại xe điện được mua sắm tại Hội An (Ảnh: C.A)

Công ty Cổ phần Công trình công cộng Hội An tổ chức đấu thầu mua sắm 30 chiếc xe điện với tổng giá trị 7,3 tỷ đồng. Trong quá trình làm thủ tục đấu thầu, ông Trần Quang Kim Sơn liên hệ và thỏa thuận với ông Nguyễn Quốc Tiến tạo điều kiện cho công ty cung cấp trúng thầu hợp đồng mua bán 30 xe điện và ông Trần Quang Kim Sơn sẽ chi bồi dưỡng tiền cho ông Nguyễn Quốc Tiến. Quá trình thực hiện, ông Nguyễn Quốc Tiến đã chỉ đạo cấp dưới để công ty cung cấp trúng thầu mua sắm xe điện và nhận số tiền 400 triệu đồng.

Sau khi điều tra làm rõ, ngày 16/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Quang Kim Sơn và ông Nguyễn Quốc Tiến về hành vi đưa, nhận hối lộ và tiến hành củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, Công ty CP công trình công cộng thành phố Hội An là doanh nghiệp cổ phẩn, trong đó vốn Nhà nước chiếm 51%.