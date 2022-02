Quảng Nam: Lạnh khủng khiếp, người dân miền núi Tây Giang hâm nóng thức ăn cho lợn, sưởi ấm suốt đêm

Chị Ra đel Thị Nhức, thôn Pơning, xã Lăng, huyện Tây Giang cho biết: "Gia đình chị nuôi 15 con heo, đợt lạnh này khủng khiếp quá, so các đợt lạnh trước rét hơn, buốt hơn, nên rất lo cho đàn heo. Tôi đã mua bạt, tận dụng chiếu cũ, tấm pano về che chắn xung quanh chuồng trại. Ban đêm, còn đốt lửa sưởi ấm và thức ăn cũng được hâm nóng. Cách làm này đã giúp đàn heo của gia đình được khỏe mạnh".

Chị Ra đel Thị Nhức, thôn Pơning, xã Lăng, huyện Tây Giang tận dụng chiếu cũ, tấm pano, bạt che chấn, giữ ấm cho đàn heo. Ảnh: Hiền Thúy.

Được biết, huyện miền núi Tây Giang là nơi liên tiếp xảy ra các đợt mưa bão, rét đậm, rét hại kéo dài làm chết thiệt hại nhiều con vật nuôi. Nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thời tiết gây ra đối với con vật nuôi, UBND huyện Tây Giang đã chỉ đạo 10 xã tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm.



Clip: Người dân huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam tích cực phòng, chống rét cho đàn vật nuôi.

Ngoài ra, UBND huyện, xã đã cử cán bộ thú y về từng thôn hướng dẫn, vận động người dân tích cực vệ sinh, gia cố lại chuồng trại, dự trữ thức ăn, bảo đảm sức khỏe cho đàn gia súc. Phát tờ rơi khuyến cáo người dân không được thả rông trâu bò trong rừng vào thời điểm nhiệt độ xuống thấp dưới 15 độ C, che chắn, bổ sung, thức ăn, nước uống và giữ ấm cho đàn vật nuôi.

Nhiều hộ chăn nuôi đã ý thức biết bảo vệ, chăm sóc giữ ấm đàn vật nuôi trong đợt rét lạnh. Ảnh: Hiền Thúy.

Anh Bríu Bảy, Phó ban Nông Nghiệp xã Lăng, huyện Tây Giang cho hay, thực hiện văn bản chỉ đạo của huyện, xã về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt đợt rét đậm, rét hại kéo dài này ảnh hưởng sự phát triển của gia súc, gia cầm.

Ban Nông nghiệp đã phối hợp với thú y xã tăng cường đi tuyên truyền, vận động hướng dẫn bà con chèn chống chuồng trại, giữ ấm cho đàn vật nuôi.



Đáng mừng là hiện nay, người dân đã ý thức hơn trong việc chăn nuôi. Qua tuyên truyền vận người dân hưởng ứng, nhờ vậy tỷ lệ con vật nuôi chết do thời tiết lạnh ít xảy ra, đảm bảo sức khỏe con vật nuôi.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ trên địa bàn huyện miền núi Tây Giang xuống thấp, khoảng từ 11 - 14 độ C (các xã vùng cao có nơi xuống dưới 7-8 độ C), khiến đàn vật nuôi phải tiêu tốn nhiều năng lượng, giảm sức đề kháng, nguy cơ mắc các dịch bệnh truyền nhiễm và chết rét cao.

Hiện nay, các cơ quan chuyên môn huyện cùng với địa phương hướng dẫn cho bà con tập trung chống rét, chuẩn bị thức ăn cho đàn vật nuôi nhằm đảm bảo thu nhập cho người dân, tránh thiệt hại về kinh tế.

Những ngày qua, các xã vùng cao huyện miền núi Tây Giang có nơi xuống dưới 7-8 độ C. Ảnh: Hiền Thúy.

Ông Nguyễn Chí Toàn - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tây Giang cho biết, trước tình hình do ảnh hưởng đợt lạnh kéo dài, hơn một tuần nay, cán bộ trung tâm xuống cơ sở vận động, hướng dẫn bà con che chấn chuồng trại, kiểm soát được con vật nuôi, giữ ấm tránh tình trạng chết vì rét. Bên cạnh lo khống chế, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn huyện, các địa phương rất quan tâm phối hợp cùng với trung tâm để thực hiện việc phòng chống rét.



"Để bảo đảm đàn vật nuôi không bị đói, rét, dịch bệnh, người dân cần chủ động sửa chữa, gia cố chuồng trại, giữ ấm cho đàn vật nuôi; không chăn thả vật nuôi những ngày nhiệt độ xuống thấp, có biện pháp sưởi ấm để tránh rét; dự trữ đủ thức ăn cho vật nuôi; cho vật nuôi ăn, uống thức ăn ấm, bảo đảm chất lượng và tăng khẩu phần ăn hàng ngày.

Người dân cần chấp hành nghiêm công tác tiêm phòng các loại vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm để tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm thiểu tối đa dịch bệnh thường phát sinh trên đàn vật nuôi khi giao mùa và thời tiết thay đổi bất thường...", ông Toàn khuyến cáo.