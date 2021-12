Quảng Nam: Nông dân "mách" gì với lãnh đạo tỉnh về các gói hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp

Tại buổi đối thoại, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan chức năng đã nghe đại diện các hộ nông dân kinh doanh sản xuất giỏi, chủ thể sản phẩm OCOP trình bày các ý kiến phản ánh những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu thụ và phân phối sản phẩm nông nghiệp.

UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh và hơn 300 đại biểu là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn toàn tỉnh (Ảnh: Trương Hồng)

Hơn 40 ý kiến đề cập đến những vướng mắc, khó khăn trong việc vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh và phát triển thương hiệu sản phẩm. Khó khăn trong việc tiếp cận hỗ trợ xây dựng, định vị thương hiệu sản phẩm. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề cập đến việc tiếp cận thông tin các gói hỗ trợ trong phát triển sản xuất nông nghiệp, quy trình thủ tục còn chưa thực sự nhanh chóng

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam chia sẻ những khó khăn, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của nông dân trên địa bàn tỉnh trong thời điểm dịch Covid-19 và dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm liên tục xảy ra.

"Tôi mong muốn các buổi đối thoại ý nghĩa và hiệu quả như thế này cần tiếp tục duy trì và tổ chức thường xuyên theo định kỳ hằng quý hoặc 6 tháng; tạo điều kiện cho chủ thể sản phẩm OCOP được đi tham quan học tập kinh nghiệm tại các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP chất lượng cao trong nước.

Để ngày càng có nhiều nông dân sản xuất linh doanh giỏi, nhiều sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn, chất lượng được công nhận thì rất cần sự vào cuộc tích cực của UBND và các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt quan trọng là người dân là chủ thể", ông Dũng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam và Hội Nông dân tỉnh trong một lần thăm và tìm hiểu hoạt động một số mô hình sản xuất của nông dân trên địa bàn (Ảnh: Trương Hồng)

Liên quan đến công tác Hội, ngày 22/12, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý IV năm 2021 đối với các báo cáo viên là Chủ tịch Hội Nông dân 18 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe phổ biến về tình hình an ninh chính trị xã hội và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và một số chuyên đề về đấu tranh phòng chống tội phạm.

"Đây là nội dung trọng tâm trong chương trình phối hợp hoạt động giữa Công an tỉnh và Hội Nông dân tỉnh. Thông qua hội nghị, các báo cáo viên, cán bộ công chức Hội Nông dân tỉnh sẽ nâng cao được ý thức trách nhiệm cũng như nhận thức, kỹ năng trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm. Góp phần quan trọng trong vận động hội viên nông dân phối hợp với các cơ quan chức năng nhất là lực lượng công an trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc", bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh.