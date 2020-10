Quảng Nam: Nước sông Hoài dâng cao, đường ở phố cổ Hội An ngập hơn 50cm

Ngày 8/10, ghi nhận tại Hội An, tỉnh Quảng Nam, nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, riêng mực nước sông Hoài bắt đầu dâng cao và tràn lên các tuyến đường gần khu vực bờ sông như: Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Châu Thượng Văn, Lê Lợi. Riêng tuyến đường Bạch Đằng chạy men theo sông Hoài bị ngập sâu tới 50cm, nhiều đoạn nước chảy xiết.

Nước sông Hoài dâng cao khiến nhiều nơi ở Hội An bị ngập cục bộ.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng thành phố đang khẩn trương nâng nhịp cầu ở giữa của cây cầu nối đôi bờ sông Hoài này để khơi thông dòng chảy.

Nước sông Hoài đang dâng cao khiến người dân An Hội sống dọc bên kia sông không thể di chuyển qua cầu An Hội và buộc phải quay đầu xe đi đường vòng để về nhà. Riêng các chủ cửa hàng lưu niệm trong khu phố cổ đang khẩn trương kê đồ đạc lên cao để tránh trường hợp bị ngâm trong nước.

Người dân ở dọc tuyến đường Bạch Đằng (Hội An) bắt đầu di chuyển đồ đạc lên cao do sông Hoài dâng cao.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết hiện thành phố đã cử lực lượng chức năng tập trung thu dọn đồ đạc và giúp người dân vùng bị ngập ở đường Bạch Đằng và Nguyễn Thái Học đảm bảo công tác chống lũ, lụt, tránh gây thiệt hại.

Nhiều tuyến phố ở Hội An bị ngập sâu, người dân lưu thông qua lại khó khăn.

"Chuyện ngập ở đường Nguyễn Thái Học và Bạch Đằng thì thường xuyên. Những lúc không có mưa lũ, mà triều cường dâng thì vẫn bị ngập. Nguyên nhân là do khu vực phố cổ Hội An rất thấp nên dễ bị ngập. Hiện nay, theo trạm đo thủy văn, nước sông Hoài vẫn chỉ hơn 1m, ở mức báo động 1, so với mọi năm vẫn chưa có vấn đề gì. Nhưng thành phố lo ngại nhất là những ngày mưa tiếp theo, hiện đã tổ chức họp ban chỉ huy để có phương án phòng chống lụt, bão tiếp theo. Riêng những khu nhà cổ, trong đợt bão số 1, thành phố đã tổ chức chằng chống, nhất là của khu vực Chùa Cầu cũng được tu bổ hàng năm nhằm tránh thiệt hại khi có mưa bão", ông Sơn nói.