1. Đặc sản cháo lươn Vinh

Một cách nhận biết dễ nhẫn giữa đặc sản cháo lươn Vinh với các cháo vùng miền khác đó là, cháo lươn Vinh không đặc như các loại cháo vịt, dê mà loãng, ăn kèm cùng bánh mì hoặc bánh cuốn. Lươn được xé dọc, ướp gia vị rồi nấu chín.

Cháo lươn Vinh là món ăn đặc sản đặc trưng của xứ Nghệ

Cháo lươn Nghệ An nóng hổi, có hương vị ngọt của lươn, cay của ớt và mùi thơm của rau răm. Đây được coi là niềm tự hào của xứ Nghệ bởi qua bàn tay khéo léo của người chế biến, món cháo đặc sản này mang đậm hương vị đặc trưng của Nghệ An.

2. Đặc sản mực nháy nướng Cửa Lò

Mực nháy hay còn gọi là "mực nhảy", được ngư dân đánh bắt nên giữ được độ tươi ngon, sau đó được đưa vào bếp chế biến luôn. Đặc sản mực nháy Nghệ An được nướng lên, hương vị thươm ngon, độ giòn dai vừa phải, chấm thêm một chút tương ớt hoặc muối tiêu canh thì ngon hết xảy.

Mực cháy nướng có vị thơm ngon, độ giòn dai vừa phải

3. Đặc sản tương Nam Đàn

Tương là sản phẩm truyền thống của người dân Nam Đàn. Những kinh nghiệm của ông cha truyền lại với sự miệt mài, say mê của con cháu đã giúp thương hiệu tương Nam Đàn ngày càng phát triển và chất lượng cao.

Đặc sản tương Nam Đàn có mùi thơm đặc trưng, như có chút rượu, nhưng ngọt thơm và màu vàng óng ánh như mật ong. Trong bữa cơm, tương Nam Đàn thường được dùng để chấm cùng các loại thịt luột, các loại rau, kho cá,...

Tương Nam đàn là đặc sản truyền thống của người dân Nam Đàn

4. Đặc sản nhút Thanh Chương

Nhắc đến đặc sản xứ Nghệ, không thể không nhắc tới nhút Thanh Chương, món ăn dân dã đã trở thành "thương hiệu" trong lòng thực khách. Thực chất, nhút là cách gọi của người miền Trung chỉ món mít muối mặn, thường dùng cùng cơm, giống món dưa muối của miền Bắc.

Nhắc tới đặc sản xứ Nghệ, không thể không nhắc tới Nhút Thanh Chương

Nhút ăn giòn giòn, sật sật, có vị cay của ớt, mặn của muối, quyệt cùng mùi thơm của mít rất đặc trưng.

5. Đặc sản bánh mướt

Để thưởng thức đặc sản bánh mướt trọn vẹn sẽ dùng kèm thịt nướng hoặc chả lụa

Bánh mướt Nghệ An hay thực chất như người miền Bắc hay gọi là "bánh cuốn",là món ăn dân dã đã gắn bó với người dân xứ Nghệ từ rất lâu đời. Nguyên liệu chính của món bánh mướt đặc sản này chính là gạo Vê, được xay nhuyễn thành bộ, ngâm nước rồi đem lên tráng cho nở phồng. Để thưởng thức món bánh mướt trọn vẹn, người ta sẽ ăn kèm thịt nướng, chả lụa,...

6. Đặc sản cháo canh

Phần nước của đặc sản cháo canh Nghệ An rất quan trọng để níu giữ thực khách

Chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy kì lạ với cái tên cháo canh và nghĩ đây là món cháo kết hợp với canh. Thực chất, đặc sản cháo canh Nghệ An có hình dạng sợi bánh để nấu cháo tương tự như bún, nhưng sợi to hơn chút và tròn to, dày dặn hơn. Một thứ rất quan trọng để níu giữ thực khách chính là nước dùng được chế biến từ xương lợn ninh nhừ.

7. Đặc sản bánh ngào

Bánh ngào nổi tiếng là món ăn đặc sản dân dã của xứ Nghệ với nguyên liệu chế biến vô cùng đơn giản nhưng lại mang hương vị ngon khó tả. Nguyên liệu chính để làm món bánh ngào là bột nếp, được nấu cùng mật và nước gừng. Các bước làm tuy đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo của thợ bánh.

Bánh ngào nổi tiếng là món ăn đặc sản dân dã của xứ Nghệ

Khi thưởng thức bánh ngào, bạn sẽ cảm nhận được vị bùi của nhân bánh, thơm dẻo của gạo nếp hòa với vị ngọn đậm vừa phải, mùi thanh thanh của gừng.



8. Đặc sản bánh đa xúc hến

Đặc sản bánh đa xúc hến có hương vị quyến rũ thực khách

Bánh đa xúc hến là đặc sản đặc trưng của Nghệ An. Hến được đánh bắt và chọn lọc từ sông Lam, sau đó đem đi tách vỏ, rồi xào cùng hạnh mỡ thơm ngậy. Sự kết hợp giữa bánh đa Đô Lương giòn ngon với món hến là sự kết hợp quá hoàn hảo, bất cứ ai ăn thử đều phải ngỡ ngàng và xao xuyến bởi hương vị quyến rũ.

9. Đặc sản ốc xào Nghệ An

Ốc xào Nghệ An ăn cùng bánh đa và dưa leo, có hương vị thơm ngon, béo ngậy và cay xè đầu lưỡi

Những món ăn từ ốc chưa bao giờ là chán và kém phổ biến. Không giống với ốc xào me của Hà Nội, đặc sản ốc xào Nghệ An được bóc xạch vỏ, tỉ mỉ rửa sạch rồi ngâm gia vị. Gia vị có sả, ớt và lá chanh, sau đó được xào cùng tóp mỡ. Người dùng sẽ ăn ốc xào cùng bánh đa và dưa leo, hương vị thơm ngon, béo ngậy và cay xè đầu lưỡi sẽ khiến bạn yêu thích món này ngay lập tức.

10. Đặc sản bánh bèo Nghệ An

Bánh bèo Nghệ An có hương vị ngon ngọt vô cùng hấp dẫn

Không giống với bánh bèo ở xứ Huế được làm từ bột gạo, đặc sản bánh bèo Nghệ An được làm từ bột lọc. Người làm bánh phải nhào bột thật kĩ, phải nhồi nhân tôm thật nhanh khi nước còn nóng để được mẻ bánh ngon. Tôm được xào kĩ thì càng ngấm gia vị, hương thơm ngon ngọt và có vị bùi.

11. Đặc sản kẹo Cu đơ

Đặc sản kẹo cu đơ với lớp bánh đa, mạch nha và lạc thơm giòn

Được biết đến là một trong những bánh kẹo đặc sản Nghệ An nổi tiếng bao đời nay, là thứ kẹo quen thuộc với bao người con xứ Nghệ, hễ đi xa là nhớ, gần là mê. Kẹo gồm hai mặt ngoài là hai miếng bánh đa nướng giòn tròn như trăng rằm, ở giữa là nhân lạc rang được phủ một lớp mật có màu vàng rất ngọt ngào. Nhìn đơn giản là thế, nhưng để làm ra nó là cả một công đoạn đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ của người làm.