Quốc Cơ – Quốc Nghiệp bị chấn thương trước ngày lên đường sang Italia lập kỷ lục mới

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nhận được lời mời của Tổ chức Kỷ lục Guinness để tới Milan (Italia) xác lập kỷ lục thế giới mới vào đầu tháng 2. Nội dung thư cho biết việc xác lập Kỷ lục thế giới mới dành cho hai anh em được tổ chức tại một trường quay ở Milan. Chuyến đi của họ bắt đầu từ ngày 1/2 tới 7/2.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã bị chấn thương khi thử thách tập luyện ở Cầu Mống - TP.HCM. Ảnh: Ngọc Hải.

Lần này, việc xác lập kỷ lục đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Hai anh em sẽ thực hiện động tác bịt mắt chồng đầu đi qua bậc thang chỉ có 40cm chiều rộng, đi lên 10 bậc. Sau đó, họ đi ngang qua khoảng 10m, rồi lại đi xuống 10 bậc trong vòng 1 phút.

Quốc Nghiệp cho biết, nhận được lời mời họ rất vui mừng nhưng cũng rất do dự vì thời gian sau Tết Nguyên đán họ rất nhiều chương trình và việc gia đình cũng rất bận bịu. Tuy nhiên, họ không muốn bỏ qua cơ hội này và sẽ cố gắng thực hiện một kỷ niệm đẹp lần cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Rạng sáng 1/2, anh em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp đã lên đường để thực hiện việc xác lập kỷ lục Guinness mới. Trước đó, cả hai thực hiện buổi tập luyện cuối cùng tại nhà thiếu nhi Quận 6, TP.HCM. Sau đó qua nhà ba mẹ để chào tạm biệt và nhận lời động viên góp ý của ba mẹ trước khi lên đường.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chào tạm biệt ba mẹ trước khi lên đường. Ảnh: Ngọc Hải.

Cả hai còn tranh thủ đến thăm thầy Quý Toại - thầy dạy xiếc 20 năm trước, người đã dạy cho Quốc Cơ và Quốc Nghiệp tiết mục chồng đầu này, dạy cách sử dụng sức mạnh đôi tay, cổ.

Quốc Nghiệp còn cho Dân Việt biết thêm rằng, để tìm cảm giác diễn thực tế hai anh em đã ra Cầu Mống – TP.HCM để thử đi lên bậc thang. Tại đây hai anh em thử bịt mắt để kiểm tra tính tập trung và độ chính xác. Nhưng do bề mặt đá trên mặt cầu có độ cong khi đi nên canh không chính xác, trong một lúc lắc đầu để chỉnh thăng bằng thì xảy ra chấn thương nhẹ ở phần cổ của Quốc Cơ và Quốc Nghiệp. Hai anh ngay lập tức hủy buổi tập về chườm ngâm đá lạnh, hy vọng để phục hồi chấn thương thật sớm cho sáng hôm sau lên đường.

Cả hai đến thăm thầy Quý Toại - người đã dạy cho hai anh em tiết mục chồng đầu giữ thăng bằng. Ảnh: Ngọc Hải.

"Anh em chúng tôi khá căng thẳng sau sự cố bất ngờ tại Cầu Mống, tuy có hơi lo lắng nhưng vẫn quyết tâm cố hết sức để xác lập kỷ lục thành công", Quốc Nghiệp bày tỏ. Theo lịch trình, từ Việt Nam, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp sẽ bay quá cảnh ở Dubai 5 tiếng sau đó nối chuyến đi Milan. Ngày ½, ngay khi đến nơi sẽ đi kiểm tra địa điểm xác lập kỷ lục, kiểm tra an toàn thiết bị, thực hiện các quy trình kiểm tra sức khỏe. Ngày 2/2, cả hai sẽ tập luyện nguyên ngày cho quen thực tế và ngày 3/2 sẽ chính thức kiểm tra xác lập kỷ lục.

Cả hai thử thách bịt mắt chồng đầu đi lên các bậc thang ở Cầu Mống - TP.HCM nhưng không thành công. Ảnh: Ngọc Hải.

Trước đó, trong buổi tập luyện đầu tiên ngày cuối năm (17/1) tại Nhà Thiếu nhi quận 6 thì Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đã không thực hiện thành công yêu cầu của Tổ chức Kỷ lục thế giới. Cụ thể, ở phần thử thách đầu tiên đi lên 10 bậc thang thì 2 anh em thực hiện được nhưng khi lên cầu thì sau khi đi được khoảng 10 bước thì do động tác quá khó, căng thẳng, cầu cao bề ngang nhỏ, trần nhà thấp... hai anh em giữ thăng bằng chưa tốt, Quốc Cơ bị hụt chân nên ngã. Do có chuẩn bị trước nên phía dưới đã được trải nệm bảo vệ nên may mắn không xảy ra sự cố nào nghiêm trọng. Quốc Cơ chỉ bị nhức chân và Quốc Nghiệp hơi đau vai, cổ.