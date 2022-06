Cụ thể, nguồn tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 nhân sự thuộc CDC Hà Nội để làm rõ hành vi vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt. Ảnh: GK

Theo đó, Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Quang Việt – Giám đốc CDC Hà Nội. Ông Việt bị bắt vì sai phạm ở thời điểm là Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội.

Cơ quan công an cũng bắt giữ 1 người khác tại CDC Hà Nội, đó là kế toán trưởng của CDC Hà Nội. Các quyết định trên đang chờ Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội phê duyệt.

Được biết, ông Trương Quang Việt được bổ nhiệm chức Giám đốc CDC Hà Nội vào khoảng tháng 2/2022.

Trước đó, hồi tháng 6/2020, ông Trương Quang Việt được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Phụ trách điều hành CDC Hà Nội khi đang là Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

CDC Hà Nội là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và thực hiện các hoạt động chuyên môn về công tác y tế dự phòng trên địa bàn Hà Nội. Đơn vị này có trách nhiệm và hoạt động với mục đích làm giảm tỉ lệ mắc bệnh, chết do các dịch bệnh truyền nhiễm, không truyền nhiễm, giảm thiểu tác hại kinh tế, sức khỏe, thời gian do dịch bệnh gây ra, thông qua các hoạt động dự phòng tích cực. Đây cũng là đơn vị chuyên môn có nhiệm vụ chính trong phòng chống Covid-19 của thành phố, có nhiệm vụ sàng lọc, kiểm soát, xét nghiệm, đưa ra cảnh báo và công bố những người nhiễm bệnh.