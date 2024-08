Ra nước ngoài thuê nhà, đặt máy, mua các tài khoản ngân hàng rác để chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng

Vào ngày 21/8, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã thông báo về việc triệt phá một đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, với số tiền lên tới hơn 70 tỷ đồng. Đây là một vụ án phức tạp với sự tham gia của hơn 20 đối tượng, trong đó có sự cầm đầu của Ngụy Phan Kiên và Trần Hoàng Minh, cả hai đều đến từ tỉnh Bắc Giang.

Các đối tượng gồm: Trần Hoàng Minh, Ngụy Phan Kiên, Nguyễn Thị Lan Anh và Hoàng Trọng Cường. (Từ trái sang phải).





Các hoạt động phạm tội của nhóm này bắt đầu từ tháng 4/2024 và kéo dài đến cuối tháng 6/2024. Chúng đã sử dụng các phương tiện điện tử và mạng viễn thông để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Điển hình là trường hợp một công dân ở TP. Thanh Hóa đã bị mất 30 triệu đồng sau khi bị lừa mở thẻ tín dụng qua mạng.

Để thực hiện các hành vi phạm tội, nhóm này đã chuyển đến Campuchia để thiết lập căn cứ, thuê nhà và đặt máy móc, sử dụng đường truyền Internet tốc độ cao và mua các tài khoản ngân hàng "rác". Họ còn sử dụng phần mềm gọi điện qua Internet và giả mạo địa chỉ IP để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Quảng cáo dịch vụ mở thẻ ngân hàng trên Facebook, nhóm này đã lừa đảo người dân thông qua việc giả danh nhân viên ngân hàng và tư vấn mở thẻ tín dụng qua Messenger. Trong quá trình mở thẻ, họ yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân và tiền bảo lãnh cho thẻ tín dụng với hạn mức từ 50 triệu đến 500 triệu đồng. Sau đó, họ sử dụng thông tin này để mua hàng trực tuyến, chủ yếu là các sản phẩm của Apple, và yêu cầu nạn nhân nhập mã OTP để hoàn tất giao dịch, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Tang vật trong vụ án.

Công an huyện Như Xuân đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án, bao gồm 35 điện thoại, 1 máy tính, 2 xe ô tô và toàn bộ phần mềm lừa đảo. Đến nay, đã có 5 bị can bị khởi tố và cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại đang lẩn trốn tại Campuchia.

Vụ án này không chỉ là một cảnh báo về sự nguy hiểm của tội phạm sử dụng công nghệ cao mà còn là một minh chứng cho thấy sự quyết tâm của cơ quan công an trong việc đấu tranh chống lại loại tội phạm này. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức và cảnh giác của người dân đối với các hình thức lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển và các phương thức phạm tội ngày càng tinh vi hơn.