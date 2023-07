Rộ tin ông trùm Wagner Prigozhin bị ung thư, phải cắt dạ dày, ruột Rộ tin ông trùm Wagner Prigozhin bị ung thư, phải cắt dạ dày, ruột

Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner của Nga và tổ chức một cuộc binh biến vũ trang ở Nga vào cuối tháng 6 đã bị ung thư, theo báo cáo của kênh Telegram Nga The Project vào ngày 12/7 và được New Voice of Ukraine trích dẫn lại.