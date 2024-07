Ryan Reynolds, ngôi sao của bom tấn sắp ra rạp "Deadpool and Wolverine" đã có những chia sẻ thú vị về hành trình gian nan để đưa dự án đầu tiên của thương hiệu này đến với khán giả. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ The New York Times, Reynolds tiết lộ rằng, anh đã phải "từ bỏ nhận cát-xê" và thậm chí dùng cả tiền túi của mình để đảm bảo sự thành công của bộ phim.

Theo lời Reynolds, sau một thập kỷ nỗ lực không ngừng nghỉ, phần đầu tiên của loạt phim "Deadpool" cuối cùng cũng được 20th Century Fox bật đèn xanh. Tuy nhiên, việc sản xuất bộ phim không hề dễ dàng, đặc biệt là khi hãng phim không đồng ý chi trả cho hai biên kịch Rhett Reese và Paul Wernick có mặt trên trường quay. Không chấp nhận điều này, Reynolds đã quyết định sử dụng số tiền lương ít ỏi còn lại của mình để trả cho hai người đồng nghiệp, tạo nên một "phòng biên kịch trên thực tế" ngay tại phim trường.

Ryan Reynolds tự bỏ tiền túi để làm "Deadpool"

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ The New York Times, Reynolds tiết lộ rằng, anh đã phải "từ bỏ nhận cát-xê" và thậm chí dùng cả tiền túi của mình để đảm bảo sự thành công của bộ phim. Ảnh: IG.

"Không một phần nào trong tôi nghĩ rằng "Deadpool" sẽ thành công khi dự án cuối cùng cũng được phê duyệt. Tôi thậm chí đã từ bỏ việc nhận thù lao để làm bộ phim chỉ để đưa nó trở lại màn ảnh", Reynolds chia sẻ.

Quyết định này không chỉ thể hiện sự tận tâm của Reynolds với dự án mà còn là một bài học quý giá về sự sáng tạo. Anh cho rằng, việc bị giới hạn về thời gian và tiền bạc đôi khi lại là động lực thúc đẩy sự sáng tạo, giúp ê-kíp tập trung vào việc xây dựng nhân vật hơn là tạo ra những cảnh tượng hoành tráng.

Reese và Wernick, hai biên kịch của "Deadpool", cũng xác nhận thông tin này trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2016. Họ chia sẻ rằng Fox đã không trả tiền để cả hai có mặt trên trường quay, và chính Reynolds là người đã tự bỏ tiền túi ra để trả lương cho họ.

Sự hy sinh và cống hiến của Reynolds đã được đền đáp xứng đáng khi "Deadpool" trở thành một hiện tượng phòng vé, mở đường cho sự ra đời của phần tiếp theo và mới nhất là "Deadpool and Wolverine". Trong phần phim mới nhất này, Reynolds tiếp tục giữ vững tinh thần sáng tạo của phần phim đầu tiên, mặc dù đã có sự hậu thuẫn về tài chính lớn từ Disney sau khi hãng này mua lại Fox.

"Ham muốn chính là khởi đầu của sự sáng tạo. Bạn càng đặt nhiều tâm trí vào một việc gì đó, ở đây là làm phim, bạn càng có những phát kiến vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường. Tôi chỉ cần số tiền vừa đủ cho những dự định của mình trong phim", Reynolds chia sẻ về triết lý làm phim của mình.

Shawn Levy, đạo diễn của "Deadpool and Wolverine", cũng đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng việc có một ngân sách lớn không phải lúc nào cũng là điều tốt và đôi khi sự hạn chế về tài chính lại giúp tạo ra những tác phẩm điện ảnh độc đáo và sáng tạo hơn.

Bên cạnh những chia sẻ về quá trình sản xuất phim, Reynolds còn tiết lộ một thông tin thú vị khác, cô con gái 9 tuổi của anh đã được xem bản phim "Deadpool and Wolverine" nhãn R cùng với anh và bà của cô bé. Điều này cho thấy sự tự tin của Reynolds vào chất lượng và tính giải trí của bộ phim, cũng như mong muốn mang đến những trải nghiệm điện ảnh đáng nhớ cho khán giả ở mọi lứa tuổi.