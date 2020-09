Sa Pa 10 độ C, rét kỷ lục hơn 60 năm

Ngày 19/9, Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, mức nhiệt thấp nhất trong ngày quan trắc được tại Sa Pa là 10 độ C. Đây là lần đầu tiên cơ quan khí tượng ghi nhận mức nhiệt này trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ, kể từ năm 1957 đến nay.

Ngoài ra, mưa kéo dài cả ngày khiến Sa Pa rét hại về đêm và sáng. Người dân địa phương bất ngờ với kiểu thời tiết này do khu vực mới chỉ bước vào thời kỳ đầu của mùa thu đông.

Trước đó, cơ quan khí tượng liên tục ghi nhận nhiệt độ thấp bất thường tại Sa Pa trong nửa đầu tháng 9. Ngày 15/9, dù chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực đã hứng chịu rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10,5 độ C.

Sa Pa bất ngờ rét hại 10 độ C dù mới vào đầu thu. Ảnh: Khánh Huyền.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, cho biết từ đầu mùa thu đến nay, nhiệt độ Sa Pa liên tục giảm và phá vỡ nhiều kỷ lục từng được thiết lập. Điều này cho thấy thời tiết khu vực có xu hướng dị thường trong mùa thu đông năm nay.

Hiện, không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi Bắc Bộ đã có cường độ ổn định và sẽ suy yếu dần trong những ngày tới. Ông Hải dự báo từ đêm nay, thời tiết Lào Cai ít biến động và khó giảm sâu hơn 10 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, gió mùa Đông Bắc đã tác động đến khắp các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa thu đông năm nay nên chưa thể khiến nhiệt độ giảm sâu.

Ngày 20/9, Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết mát mẻ, se lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ trong ngày dao động 25-29 độ C, tăng 1 độ C so với hôm nay.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mức 1.500 m, Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn. Người dân sẽ đón ngày cuối tuần trong tiết trời nhiều mây, mát mẻ và mưa dông rải rác.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia), cho biết đợt không khí lạnh này có thể khiến nền nhiệt tại các tỉnh miền núi xuống 19-20 độ C vào ban đêm. Ban ngày, vùng núi cao như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn duy trì nhiệt độ 25-26 độ C, trời mát.