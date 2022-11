HTX Cần Giờ Tương Lai Là đơn vị chuyên chế biến, đóng gói và cung cấp đặc sản Cần Giờ, đặc biệt là thủy hải sản. Trước đây các sản phẩm của HTX đa phần là sản phẩm được sấy khô (khô cá đù, cá dứa một nắng,...). Tuy nhiên thời gian gần đây, nhờ đầu tư công nghệ chế biến và đóng gói, HTX đã bắt đầu cho ra những sản phẩm tươi. Tiêu biểu như sản phẩm hàu tươi Cần Giờ, hiện sản phẩm đã được gửi đi tham gia chương trình OCOP cấp thành phố.

Đưa sản phẩm hàu tươi tham gia OCOP

Huyện Cần Giờ là nơi có nguồn hàu rất dồi dào do tiếp giáp biển Đông với khoảng 20 km bờ biển. Tại đây có khu rừng ngập mặn Cần Giờ, một khu rừng ngập mặn đan xen với hệ thống sông rạch dày đặc, chứa đựng các hệ sinh thái mang tính đa dạng sinh học cao, với nhiều loài động thực vật đặc hữu của miền duyên hải Việt Nam. Hiện nay ở Cần Giờ, hàu chủ yếu được nuôi tại xã Thạnh An (10%), xã Long Hòa (88%), thị trấn Cần Thạnh (1%), và xã Lý Nhơn (1%).

Sản phẩm hàu tươi Cần Giờ của HTX Cần Giờ Tương Lai tham gia chương trình OCOP cấp thành phố. Ảnh: QS

Nhận thấy tiềm năng lớn của hàu ở Cần Giờ, HTX Cần Giờ Tương Lai đã đưa hàu tươi vào kinh doanh. Đồng thời HTX đã gửi hồ sơ tham gia chương trình OCOP thành phố đối với sản phẩm hàu tươi.

Điểm khác biệt của sản phẩm hàu tươi tại HTX Cần Giờ Tương Lai là hàu được thu hoạch và chế biến theo quy trình nghiêm ngặt. Hàu sau khi được thu mua từ các hộ dân, HTX tập trung tại nhà xưởng để chế biến và đóng gói. Xưởng sản xuất của HTX đảm bảo đạt chứng nhận an toàn thực phẩm do Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cấp và quản lý chất lượng theo quy trình đạt chuẩn HACCP.

Sản phẩm hàu tươi được đựng bằng khay xốp và túi nhựa hút chân không, bảo quản trữ đông từ -18 độ C. Trên thị trường, sản phẩm hàu tươi của HTX Cần Giờ Tương Lai được đóng gói theo quy cách 250g/gói, thuận tiện cho khách hàng mua về và chế biến. Hiện nay sản phẩm hàu tươi của HTX Cần Giờ Tương Lai có giá bán khoảng 528.000/kg.

Sản phẩm tham gia OCOP góp phần nâng cao đời sống người dân

Hiện nay, huyện Cần Giờ có gần 500 hộ nuôi hàu với tổng diện tích mặt nước gần 12 ha, sản lượng hơn 100 tấn/ha, thu về bình quân khoảng 50 tỷ đồng/năm. Trong tự nhiên, hàu sống cố định không di chuyển và bắt mồi thụ động. Thức ăn của hàu là tảo khuê sống trôi nổi theo dòng nước thủy triều lên xuống. Do đó vùng nước thường xuyên có thủy triều lên xuống như ở Cần Giờ, rất thích hợp cho việc nuôi hàu.

Sản phẩm xoài cát của HTX Cần Giờ Tương Lai đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Ảnh: QS

“Với những gia đình có điều kiện đầu tư lớn, hàng năm tạo ra thu nhập vài tỷ đồng. Chính vì vậy, nghề nuôi hàu đang phát triển rất mạnh ở đây. Nhiều bà con ở đây đã cất được những ngôi nhà khang trang, đời sống khá lên nhờ nuôi hàu. Nhà nuôi ít mỗi năm kiếm chừng gần trăm triệu đồng, nhà nuôi nhiều kiếm gần vài tỷ đồng. Hơn nữa, nghề này còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động làm thuê với mức thu nhập khá cao, vào khoảng 3,5 triệu đồng/ người/ tháng”, đại diện HTX Cần Giờ Tương Lai cho biết.

Xã Long Hòa, xã An Thạnh và thị trấn Cần Thạnh là 3 vùng nuôi hàu nhiều nhất ở Cần Giờ. Phần lớn hàu ở đây được nuôi trong các ô lồng làm bằng lưới kết lại thành giàn, thả nổi trên sông. Hàu là loại động vật thân mềm hai mảnh vỏ, giống như nghêu, sò điệp, trai, vẹm, tu hài... Tại khu vực biển Cần Giờ, nguyên liệu làm vật bám cho hàu là các giá thể. Cho giá thể xuống các vùng ven cập biển tự nhiên, nơi có dòng nước thủy triều kém để thu giống tự nhiên và sử dụng nó làm giá thể hàu nuôi lớn đến lúc đạt kích cỡ tiêu chuẩn.

HTX Cần Giờ Tương Lai có chi nhánh đặt tại ấp Bình Thuận, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Ảnh: CC

Hiện nay hàu dần trở thành đối tượng chủ lực của địa phương, được người dân Cần Giờ nuôi, thu hoạch và sản xuất. Qua đó, góp phần vào việc giải quyết lao động nhàn rỗi tại địa phương, tăng thêm thu nhập cho người dân, đồng thời phát triển nền kinh tế huyện nhà theo hướng nông nghiệp đô thị.