Đầu tháng 12 này, khán giả sẽ có dịp chờ đón sự trở lại của Quỳnh Kool trong phim mới Đừng làm mẹ cáu. Nữ diễn viên sinh năm 1995 sẽ trong vai bà mẹ đơn thân, phải tự tay nuôi dưỡng cô con gái mà người chị quá cố để lại. Thủ vai con gái của Quỳnh Kool trong phim là Cherry An Nhiên – năm nay mới có 5 tuổi nhưng đã thử sức đóng phim.

Diễn xuất của Cherry An Nhiên trong Đừng làm mẹ cáu. Nguồn: VTV

Cherry An Nhiên sinh ra tại Hà Nội. Từ nhỏ đã được gia đình cho theo học nghệ thuật, cô bé có khả năng ca hát, làm người mẫu, đi catwalk và đặc biệt là đóng phim. Chia sẻ với Dân Việt (thông qua sự giám hộ của mẹ), cô bé hóm hỉnh nói rằng: "Hiện giờ con đang đóng vai con gái của "mẹ Quỳnh" (Quỳnh Kool) trong phim Đừng làm mẹ cáu. Bộ phim sẽ được phát sóng trên VTV từ ngày 1/12, mong rằng khán giả cùng mọi người sẽ đón xem con diễn".



Cherry An Nhiên đóng vai con gái của Quỳnh Kool trong Đừng làm mẹ cáu. Ảnh: NVCC

Dù mới 5 tuổi, nhưng Cherry An Nhiên đã sở hữu danh sách phim mà rất nhiều nghệ sĩ mơ ước. Trước Đừng làm mẹ cáu, cô bé đáng yêu này còn được may mắn tham gia nhiều phim truyền hình hot khác của VTV, đó là những phim Hương vị tình thân, Anh có phải là đàn ông không, Thương ngày nắng về và phim Đấu trí. Nữ diễn viên Quỳnh Lương, một gương mặt mới của phim truyền hình Việt cũng tham gia Đừng làm mẹ cáu còn bày tỏ sự "ngưỡng mộ" với bé Cherry An Nhiên vì gia tài phim "khủng" của cô bé.



Cherry An Nhiên học thoại rất nhanh và thích đóng phim. Ảnh: NVCC

Dù còn ít tuổi nhưng Cherry An Nhiên rất ý thức trong nghề diễn. Cô bé tự nhận mình học thoại rất nhanh nên không bị gặp nhiều khó khăn. Sáng dậy sớm, Chery thường học thoại cùng mẹ mình. Đôi lúc trên trường quay Cherry quên thoại, đạo diễn Vũ Minh Trí sẽ đóng vai trò nhắc thoại. Vì tâm hồn trẻ con vốn ngây thơ, non nớt nên đạo diễn luôn tỏ ra rất nhẹ nhàng và luôn lo sợ vì cường độ làm việc căng thẳng mà Cherry bị ốm. Ngoài ra, Cherry cũng bày tỏ "mẹ Quỳnh" quan tâm đến mình như mẹ ruột nên khi đóng phim, bé không lo sợ quá nhiều.