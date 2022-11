Quỳnh Kool "kể khổ" khi lần đầu làm mẹ đơn thân

Mới đây, VFC đã tổ chức họp báo phim truyền hình sắp lên sóng Đừng làm mẹ cáu, với sự có mặt của dàn sao đình đám như: Quỳnh Kool, Nhan Phúc Vinh, Bình An, Quỳnh Lương. Bộ phim được đạo diễn bởi Vũ Minh Trí – người từng thực hiện bộ phim ăn khách Lối về miền hoa được khán giả yêu mến.



Bình An, Tuấn Phong và Quỳnh Kool trong họp báo. Ảnh: VTV

Đừng làm mẹ cáu tuy mang đề đề tài gia đình nhưng có cách khai thác mới mẻ về câu chuyện của những người mẹ trẻ đơn thân trong xã hội hiện đại. Quỳnh Kool thủ vai Hạnh – cô gái gặp bất hạnh khi không còn người thân nào trên đời, buộc phải một mình nuôi con gái của người chị đã mất và không cùng huyết thống.

Vì thiếu kinh nghiệm làm mẹ nên Hạnh vướng phải không ít khó khăn, sự coi thường của người khác. Bên cạnh đó, phim còn là câu chuyện của cặp đôi Vy (Quỳnh Lương) và Bình An (Khôi) vì "bác sĩ bảo cưới" nên trở thành vợ chồng. Giữa Vy và Khôi nảy sinh ra mâu thuẫn vì lấy nhau không hạnh phúc.

Quỳnh Kool chia sẻ trong họp báo. Ảnh: VTV

Trong buổi họp báo, Quỳnh Kool chia sẻ về diễn mới cũng là một sự trải nghiệm chưa từng có với cô: "Sau Sơn Ca của Gara hạnh phúc, một vai diễn có năng lượng tích cực sẽ làm tôi khó quên được. Tuy nhiên, với Hạnh khiến tôi cần phải cố gắng hơn rất nhiều, bởi ngay từ những ngày đầu bấm máy, tôi còn rất bất ngờ khi lần đầu tiên trở thành một người mẹ trong phim. Khi bạn diễn nhí gọi tôi một tiếng "mẹ". Tôi cảm giác cực kỳ hạnh phúc và điều đó đã khiến tôi có thêm nhiều động lực hơn để nhập vai".

Nữ diễn viên cũng chia sẻ, những cảnh phải mắng bạn diễn nhí, chứng kiến cô bé con khóc mà vẫn cô phải cố kìm lòng để diễn. Đây là một trong những thử thách lớn nhất với Quỳnh Kool.

"Để diễn người mẹ thực sự, có lẽ tôi chưa biết phải diễn ra sao. Nhưng động lực của tôi chính là nhân vật của mình trong phim cũng đang trong quá trình hoàn thiện bản thân, để trở thành một người mẹ thay cho chị gái mình. Đó là là cả một quá trình học tập của cả tôi lẫn nhân vật", Quỳnh Kool chia sẻ với Dân Việt.

Quỳnh Lương, Tuấn Phong, Bình An trong họp báo. Ảnh: VTV

Vừa bước vào cuộc sống hôn nhân và trong phim đã thủ vai một người chồng, người cha còn "non" kinh nghiệm. Bình An cũng đã có những chia sẻ thú vị: "Trước kia tôi luôn có suy nghĩ là rất thích cưới vợ, rất thích có con, thích cuộc sống gia đình và chăm con cái, tuy nhiên vai diễn này làm tôi phải "nghĩ lại". Qua bộ phim này, nhất là khi làm việc với bạn diễn nhí, tôi mới hiểu làm chồng, làm cha không hề đơn giản như mình tưởng tượng".

Trích đoạn phim Đừng làm mẹ cáu. Nguồn: VFC

Thủ vai con trai của Bình An trong phim chính là Tuấn Phong – cậu bé "gây sốt" trong các phim như: Thương ngày nắng về, Thông gia ngõ hẹp. Bình An kể lại kỷ niệm đáng nhớ khi lần đầu mới tới quay phim, Phong đã ôm lấy anh và gọi một tiếng "bố" khiến nam diễn viên xúc động và thấy đáng yêu. Tuy quay với bạn diễn nhí không hề dễ chút nào nhưng Bình An coi đó là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất khi làm nghề và càng những ngày quay về sau, anh lại cảm nhận thấy mình nhập tâm hơn vào nhân vật.

Trong họp báo, Quỳnh Lương – "tân binh" VFC cho biết: "Trong dàn diễn viên, có lẽ anh Vũ Minh Trí làm việc với tôi "nhiệt" nhất, bởi các bạn diễn, ngay cả diễn viên nhí đều tham gia nhiều phim của VFC. Tôi chỉ là tân binh và có ít nghiệm. Diễn xuất còn non và đôi khi vướng phải lỗi "nuốt" thoại". Dù vậy Quỳnh Lương cũng nói rằng, nhân vật của mình có nét "tưng tửng" và nhiều năng lượng từ "sáng tới đêm" y như vai diễn trong phim Ga-ra hạnh phúc.

Ê-kíp của phim Đừng làm mẹ cáu. Ảnh: VTV

Theo Nguyễn Thủy – biên kịch phim Đừng làm mẹ cáu chia sẻ, thông qua bộ phim này, ê-kíp muốn truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của người mẹ. Mẹ và những đứa con sẽ luôn có sự phản chiếu mà ở đó, mỗi lựa chọn của người mẹ sẽ phản chiếu cho thế giới tâm hồn của trẻ thơ đã được hình thành như thế nào và gặp những ảnh hưởng ra sao.

Bộ phim Đừng làm mẹ cáu dự kiến lên sóng VTV3 từ ngày 1/12/2022.