Sáp nhập Vimart, Masan tham vọng trở thành 50 nhà bán lẻ hàng đầu thế giới, doanh thu 2020 dự đạt 80.000 tỷ đồng

ĐHCĐ của Masan Group (HOSE: MSN) năm 2020 diễn ra cùng với 2 công ty thành viên niêm yết (Masan Consumer (HNX_UpCoM: MCH) và Masan MEATLife (HNX_UpCoM: MML). ĐHCĐ của MSN, MCH, MML diễn ra dưới chủ đề: "Our Journey is The Consumer's Journey – Con đường chúng ta đi", đánh dấu sự chuyển đổi của Tập đoàn.

Ông Nguyễn Đăng Quang- Chủ tịch HĐQT Masan Group phát biểu trước các cổ đông tại đại hội thường niên 20202

ĐHCĐ các công ty thuộc Masan Group năm nay có thêm sự góp mặt của 2 thành viên mới nhất, trong đó có thương vụ M&A lịch sử, khi Masan sáp nhập VinCommerce- công ty vận hành hệ thống siêu thị Viinmart, Vinmart+ và VinEco từ Tập đoàn Vingroup và thương vụ M&A sáp nhập bột giặt NET.

Bằng việc Masan gia nhập vào ngành bán lẻ thông qua sáp nhập VinCommerce ("VCM"), MCH và MML đều được kỳ vọng sẽ tạo ra sự hiệp lực đáng kể, đẩy nhanh các chiến lược tập trung vào người tiêu dùng và mang lại giá trị vượt trội cho cổ đông.

Hướng tới thị trường nông thôn

Chia sẻ trong phần mở đầu của ĐHCĐ, ông Nguyễn Đăng Quang- Chủ tịch HĐQT Masan Group cho biết: "Vì sao, chúng ta lại cùng ngồi ở đây, thay vì dự đại hội của các công ty thành viên?, đó là vì chúng ta có chung một mục tiêu, một con đường, nói chung một câu chuyện".



Theo ông Nguyễn Đăng Quang, 20 năm qua, Masan có một mục tiêu, mục tiêu rất đơn giản, đó là con đường, con đường của chúng ta đã chọn. Trên con đường đấy, mỗi ngày chúng ta sẽ nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của người tiêu dùng Việt Nam. Nếu chúng ta làm nhiệt thành, tâm huyết, chúng ta sẽ được tưởng thưởng bằng doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.

Bằng việc sáp nhập VinCommerce, Masan sẽ hướng tới thị trường nông thôn trong chiến lược phát triển của mình.

"Tại Masan, chúng tôi luôn xuất phát với một vạch đích được xác định rõ ràng. Mục tiêu của chúng tôi là dẫn đầu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi bán lẻ hiện đại trên toàn quốc chứ không chỉ giới hạn ở một vài địa phương. Thay vì chỉ ở mức 8% hiện nay, kênh mua sắm hiện đại dự kiến sẽ chiếm 30% toàn ngành bán lẻ vào năm 2025 và Masan có thể gia tăng quy mô này lên đến 50%. Yếu tố thay đổi cuộc chơi là khi Masan không chỉ có kênh mua sắm hiện đại cho các cư dân thành thị mà còn mang trải nghiệm tuyệt vời này đến phục vụ cả người tiêu dùng ở nông thôn"- ông Nguyễn Đăng Quang chia sẻ tiếp.

Cũng theo ông Quang, Masan đang ở vị thế sẵn sàng cho sứ mệnh này nhờ mối quan hệ mật thiết và lâu dài sẵn có với hơn 300.000 điểm bán lẻ truyền thống (GT). Từ chỗ đơn thuần bán sản phẩm của Masan như hiện nay, họ sẽ trở thành một phần trong nền tảng bán lẻ của chúng tôi thông qua mô hình nhượng quyền và mối quan hệ đối tác mật thiết, giúp mang đến lợi ích cho cả hai bên và cho chính người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Đăng Quang cũng khẳng định: "Năm 2020, Masan Group sẽ không mở rộng kinh doanh quá nhanh chóng, mà sẽ nỗ lực để đảm bảo mô hình hiện có tiếp tục bền vững khi tăng quy mô. Tôi tin rằng nếu cùng thực thi quyết liệt và kiên định với chiến lược, chúng tôi không những sẽ trở thành nền tảng bán lẻ hàng đầu Việt Nam mà còn có thể đạt được biên lợi nhuận 2 chữ số".

Sáp nhập VinCommerce từ Vingroup, Masan tham vọng trở thành tốp 50 nhà bán lẻ hàng đầu thế giới

Ông Danny Le- Tổng Giám đốc Masan Group rình bày về chiến lược kinh doanh của Masan trong 5 năm tới đây.

Trình bày báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh trước các cổ đông, tân Tổng Giám đốc Masan Group Danny Le cho biết: "Cuối năm 2019 và đầu năm 2020 là năm vượt trội của Masan. Tuy nhiên, hiện chúng ta mới đang phục vụ 5% túi tiền của người tiêu dùng Việt Nam". Vì thế, ông Danny Le không giấu giếm tham vọng khi cho biết, tới đây Masan sẽ tham gia vào cả 2 mảng mới là viễn thông và chăm sóc sức khỏe.

"Ý tưởng chúng ta đem đến cho người tiêu dùng, đó là không chỉ tin vào sản phẩm, mà còn tin vào thương hiệu, chúng tôi sẽ làm những thương hiệu mạnh, đi cùng với đó là củng cố và hợp nhất. Giai đoạn 1, chúng ta đã thành công trong hàng tiêu dùng khi xây dựng được những thương hiệu mạnh cho người tiêu dùng. Chúng ta đang có một thị trường tiêu dùng tới 20 tỷ USD, nhưng hiện nay chúng ta mới đạt doanh thu 1 tỷ USD, chúng ta mới chỉ bán hàng qua các kênh truyền thông"- ông Danny Le chia sẻ.



Theo báo cáo: Năm 2019 đã ghi nhận nhiều thành tựu vượt trội của Masan. Tập đoàn Masan đạt doanh thu thuần 37.354 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho Cổ đông của Công ty trong hoạt động kinh doanh chính năm 2019 đạt 3.907 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2018. Masan Group chính thức thiết lập nền tảng Tiêu dùng – Bán lẻ hàng đầu Việt Nam với việc sáp nhập VCM.

Vẫn theo ông Danny Le, chúng ta đã bước vào giai đoạn 2, đó là mua lại nền tảng bán lẻ VinComerce (VCM). Khi chúng tôi sáp nhập VCM, chúng tôi đã tái khẳng định trải nghiệm mới với người tiêu dùng. Tiếp theo sẽ là củng cố hạ tầng ở 2 kênh online và offline với thị trường tiêu dùng 100 tỷ USD và sẽ chiếm 5-10 tỷ USD trog số đó.

"Mọi người hỏi, đến lúc này mới cần VCM, chúng tôi đã nghĩ ngay từ những ngày đầu tiên và đã từng thử, nhưng lúc đó thị trường chưa sẵn sàng. Hiện thị trường đã sẵn sàng và chúng tôi đã tiến hành sáp nhập VCM. Mục tiêu của chúng tôi là, tới năm 2025 sẽ nâng từ 3.000 của hàng Vinmart, Vinmart+ hiện nay lên 10.000 cửa hàng và 20.000 điểm nhượng quyền"- ông Danny Le chia sẻ thêm.

Trong khi đó, ông Trương Công Thắng- Chủ tịch HĐQT Công ty Masan Consumer cũng chia sẻ thêm về việc thành lập Công ty CP The CrownX để hoàn tất giao dịch sáp nhập VCM về với MCH với tham vọng sẽ lọt vào tốp 50 nhà bán lẻ hàng đầu thế giới trong giai đoạn tới đây.

Toàn cảnh đại hội cổ đông thường niên 2020 của Masan Group, Masan Consumer và Masan MeatLife

Năm 2025, doanh thu của Masan sẽ đạt 150.000-250.000 tỷ đồng