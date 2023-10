Điện lực Hoà Bình chỉ đạo nóng

Trước đó, Báo Dân Việt có bài phản ánh về tình trạng nhiều cột điện nằm giữa đường bê tông ở huyện Cao Phong, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mất mỹ quan; nguy cơ mất an toàn từ những hộp công tơ điện nằm quá thấp so với mặt đường bê tông.

Sau khi có bài phản ánh, phóng viên đã liên hệ với Công ty Điện lực Hòa Bình. Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Phúc Thịnh, Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình cho biết: Sau khi Báo Dân Việt phản ánh, Điện lực Hòa Bình đã có 2 văn bản gửi UBND TP.Hòa Bình; các huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và các đơn vị trực thuộc PC Hòa Bình.

Cụ thể, ngày 18/10/2023, Công ty Điện Lực Hòa Bình đã có văn bản số 2548/PCHB-AT về việc "đảm đảm bảo an toàn điện trong nhân dân, tránh gây sự cố lưới điện do thi công mở rộng đường nông thôn ảnh hưởng đến an toàn lưới điện" gửi UBND TP.Hòa Bình và các huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nội dung văn bản nêu rõ, hiện nay, việc xây dựng mở rộng đường liên thôn, liên xã đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh đang diễn ra tại các địa phương. Khi mở rộng đường chủ đầu tư và đơn vị thi công không thực hiện di dời đường điện hiện có, ra khỏi lòng đường. Nên khi thi công đường xong, vẫn còn một số cột điện cao, hạ thế nằm trong lòng đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đặc biệt là vào ban đêm.

Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do cột điện trong lòng đường gây ra, mất an toàn điện trong nhân dân do vi phạm hành lang lưới điện. Công ty Điện lực Hòa Bình kính đề nghị UBND Thành phố Hòa Bình và các huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan, các Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công:

Đối với các dự án đã thi công mở đường xong nhưng không di dời các cột điện ra khỏi lòng đường. Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sớm xử lý di dời các vị trí cột điện cao, hạ thế đang nằm trong lòng đường ( do Ban quản lý của huyện, thị là chủ đầu tư), gây ảnh hưởng đến quá trình đi lại của nhân dân, nguy cơ gây mất an toàn cho người, phương tiện và lưới điện.

Đối với các dự án chưa thi công hoặc chuẩn bị thi công yêu cầu Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công cần phải di chuyển công trình điện ra ngoài hàng lang đường trước khi tiến hành mở đường. Tránh để tình trạng thi công mở đường xong nhưng cột điện vẫn nằm trong lòng đường, gây mất an toàn cho cộng đồng.

Những vị trí cột điện đang nằm trong lòng đường (do Ban quản lý của huyện, thị là chủ đầu tư, đơn vị thi công) chưa thực hiện di dời được. Trong khi chờ thực hiện di dời yêu cầu Ban quản lý, đơn vị thi công phải làm rào chắn và đặt biển báo tạm thời (biển báo phải có phản quang ban đêm), để cảnh báo và ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông qua khu vực này.

Cột điện nằm chình ình giữa đường, sau khi Báo Dân Việt phản ánh đã được rào chắn để cảnh báo nguy hiểm cho người dân và các phương tiện giao thông đi qua đây. Ảnh: Tuệ Linh.

Ngày 19/10/2023, Công ty Điện Lực Hòa Bình tiếp tục có văn bản số 2558/PCHB-AT về việc "đảm bảo an toàn điện trong nhân dân, tránh gây sự cố lưới điện do vi phạm khoảng cách an toàn điện trong hành lang lưới điện cao áp" gửi các đơn vị trực thuộc PC Hòa Bình.

Theo nội dung văn bản, để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do cột điện trong lòng đường gây ra, mất an toàn điện trong nhân dân do vi phạm hành lang lưới điện.

Giám đốc Công ty yêu cầu ông Giám đốc các Điện lực báo cáo UBND huyện, Thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan, các Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công đối với các dự án đã thi công mở đường xong đẩy nhanh tiến độ sớm xử lý di dời các vị trí cột điện cao, hạ thế đang nằm trong lòng đường ( do Ban quản lý của huyện, thị là chủ đầu tư) gây ảnh hưởng đến quá trình đi lại của nhân dân, nguy cơ gây mất an toàn lưới điện. Đối với các dự án chưa thi công hoặc chuẩn bị thi công cần phải di chuyển công trình điện ra ngoài hàng lang đường trước khi tiến hành mở đường tránh để tình trạng thi công mở đường xong nhưng cột điện vẫn nằm trong lòng đường gây mất an toàn cho cộng đồng.

Đồng thời, làm việc với Ban quản lý, Chủ đầu tư và đơn vị thi công những vị trí cột điện đang nằm trong lòng đường mà đơn vị thi công chưa thực hiện di dời được yêu cầu Ban quản lý và đơn vị thi công phải làm rào chắn và đặt biển báo tạm thời (biển báo phải có phản quang đêm), để cảnh báo và ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông qua khu vực này.

Giám sát, đôn đốc Ban quản lý và đơn vị thi công thực hiện làm rào chắn và đặt biển báo tạm thời xong trước 30/10/2023 và tổng hợp báo cáo Công ty.

Các hộp công tơ điện nằm thấp so với mặt đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, sau khi Báo Dân Việt phản ánh đã được Điện lực Cao Phong (Công ty Điện lực Hòa Bình) tiến hành nâng lên cao trong sáng ngày 20/10. Ảnh: Tuệ Linh.

Các hộp công tơ điện nằm thấp mất an toàn đã được Điện lực Hoà Bình nâng lên cao

Chiều ngày 20/10, trao đổi qua điện thoại với ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Điện lực Cao Phong (Hòa Bình) cho biết: Sau khi báo Dân Việt phản ánh, sáng nay (ngày 20/10), đơn vị đã tiến hành nâng các hộp công tơ điện nằm thấp so với mặt đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cũng trong chiều 20/10, có mặt tại hiện trường, ghi nhận của phóng viên, những hộp công tơ điện tại các cột điện mà báo đã phản ánh đều đã được bên Điện lực Cao Phong nâng lên. Các hộp bảo vệ công tơ điện đều đã được khóa cẩn thận.

Hộp công tơ điện nằm thấp so với mặt đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện...

... đã được Điện lực Cao Phong (Công ty Điện lực Hòa Bình) tiến hành nâng cao lên cao. Hộp bảo vệ công tơ điện được khóa cẩn thận.

Các vị trí hộp công tơ điện mà báo Dân Việt phản ánh đều đã được nâng cao lên để đảm bảo an toàn cho người dân.