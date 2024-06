Cả sầu Ri6 lẫn sầu Thái giá bán 'tụt dốc", tại Trung Quốc, sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam có đối thủ mới

Giá sầu riêng Ri6 và sầu Thái đồng loạt lao dốc

Giá sầu riêng hôm nay 24/6/2024 bất ngờ giảm ở tất cả chủng loại sầu riêng sau một thời gian dài chững giá, giá cao nhất ở miền Tây Nam bộ và ở Đông Nam bộ và thấp nhất ở Tây Nguyên. Sầu riêng Ri6 hàng đẹp đứng ở mức cao nhất là 63.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Thái tại khu vực miền Tây và Đông Nam bộ đứng mức cao nhất là 87.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam bộ: Chủng sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô đạt 48.000 – 62.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 đẹp đứng ở mức 60.000-62.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 84.000 – 87.000 đồng/kg; sầu riêng Thái xô ở mức 64.000 – 67.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Đông Nam bộ: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô có mức giá thương lái thu mua 48.000 – 62.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 84.000 -87.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô đứng ở mức 64.000 – 67.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Tây Nguyên: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô ở mức giá thương lái mua 45.000 – 60.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp có mức 80.000 - 82.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô ở mức 60.000 – 62.000 đồng/kg.

Malaysia chính thức được xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc từ ngày 19/6, khiến cạnh tranh xuất khẩu trái sầu riêng của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc thêm khốc liệt.

Ngày 19/6, Trung Quốc và Malaysia đã đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ bằng việc ký hàng loạt thỏa thuận, trong đó có các thỏa thuận phát triển và xuất khẩu sầu riêng. Theo đó, Trung Quốc đồng ý cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi từ Malaysia sau khi đảm bảo yêu cầu kiểm dịch thực vật.

Malaysia là một trong những nhà sản xuất sầu riêng lớn nhất thế giới, trước đây nước này chỉ xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc.

Hiện có 3 nước được phép xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc là Thái Lan, Việt Nam và Philippines, và giờ thêm Malaysia.

Malaysia có lợi thế về các giống sầu riêng chất lượng cao. Đáng chú ý, nước này là quê hương của giống Musang King nổi tiếng được mệnh danh vua của các loại sầu riêng.

Sầu riêng được thu hoạch hoàn toàn từ trái chín - rụng chứ không hái trên cây - nên có độ béo thơm khác biệt. Mỗi quả không quá lớn, nặng khoảng 2-4 kg. Cơm sầu riêng Musang King màu vàng đậm, hạt dẹt, mang vị ngậy thơm đặc trưng.

Sầu riêng Malaysia có thể bán ở Trung Quốc trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm được thu hoạch nhờ xuất khẩu bằng đường hàng không.

Một khi thỏa thuận xuất khẩu giữa Malaysia và Trung Quốc hoàn tất, họ sẽ lên kế hoạch cho toàn bộ quá trình xuất khẩu để chuẩn bị cho vụ sầu riêng tiếp theo diễn ra từ tháng 4 đến tháng 5 hàng năm.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6 kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 775 triệu USD, tăng 1% so với tháng trước nhưng tăng tới 16,7 % so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch 775 triệu USD là con số cao kỷ lục của ngành rau quả xuất khẩu so với cùng kỳ những năm trước.

Điều này cũng giúp kim ngạch xuất khẩu rau quả 6 tháng đầu năm ước đạt 3,4 tỷ USD, tăng trên 28% so với cùng kỳ năm 2023 - mức cao kỷ lục của lịch sử ngành rau quả xuất khẩu.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) nhận định: Đây mới là ước tính sơ bộ, con số thực tế thường cao hơn. Kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng mạnh trong tháng 6 nhờ mặt hàng chủ lực là sầu riêng khu vực Đông Nam bộ vào vụ thu hoạch rộ. Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng khác cũng xuất khẩu tốt đặc biệt là thanh long và chuối.

Hiện tại, vùng trồng sầu riêng lớn nhất cả nước là Tây Nguyên vẫn chưa vào vụ thu hoạch rộ. Khi vùng này vào vụ rộ, nhiều khả năng kim ngạch xuất khẩu sẽ còn tăng cao. Với đà tăng trưởng như hiện tại, kim ngạch xuất khẩu rau quả cả năm 2024 có thể vượt 7 tỷ USD.

Trung Quốc hiện là một trong những nước tiêu thụ sầu riêng hàng đầu thế giới. Kể từ năm 2023, cơn sốt sầu riêng ở "quốc gia tỷ dân" đã tăng nhiệt, nhờ lượng sầu riêng được nhập khẩu từ Việt Nam và Philippines.

Từ khi sầu riêng được chính thức xuất khẩu sang Trung Quốc vào cuối năm 2022, đóng góp của mặt hàng này vào nhóm ngành rau quả ngày càng lớn. Giá trị xuất khẩu rau quả tập trung vào những tháng thu hoạch sầu riêng, tức từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm. Những tháng còn lại chủ yếu là sầu riêng nghịch vụ nên sản lượng không nhiều.

Năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu 1,43 triệu tấn sầu riêng tươi, bao gồm 929.000 tấn từ Thái Lan và 493.000 tấn từ Việt Nam.