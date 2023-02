Say đắm sắc trắng tinh khôi của hoa mận Sơn La hút khách check in Say đắm sắc trắng tinh khôi của hoa mận Sơn La hút khách check in

Sắc trắng tinh khôi của những vườn hoa mận đang bung nở khắp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh...

Bình luận 0