"Sếp lớn" của Nike Jordan thú nhận tội ác kinh hoàng

Larry Miller đã phải vào tù vì tội giết người vào năm 1965. Ảnh: Getty

Larry Miller, chủ tịch của thương hiệu Jordan nổi tiếng, đã thú nhận về vụ giết người năm 1965 trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Sports Illustrated. Ông nói về hành động của mình khi ấy ở tuổi 16: "Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm thấy ân hận!" Được biết, lời thú nhận này được ông đưa ra trước thời điểm ra mắt cuốn hồi ký vào năm sau.

Miller cho biết ông đã gia nhập băng đảng Cedar Avenue ở Tây Philadelphia vào năm 13 tuổi, nhanh chóng thay đổi từ một học sinh ngoan trở thành một thành phần cá biệt và uống rượu suốt ngày. Ngày 30/9/1965, ông ra tay sát hại Edward White, một cậu nhóc 18 tuổi. "Đó là điều khiến tôi luôn ân hận, tôi đã ra tay chẳng vì lý do gì cả," ông nói. Sau đó, Miller thụ án tù vì tội giết người.

Miller mô tả quyết định làm sạch quá khứ của mình - điều mà ông đã giấu kín từ lâu với con cái, bạn bè và các cộng sự kinh doanh thân thiết nhất - là "thực sự khó khăn". "Trong nhiều năm, tôi luôn chạy trốn khỏi điều này. Tôi đã cố gắng che giấu và hy vọng rằng mọi người không phát hiện ra", ông nói với Sports Illustrated.

Miller cho biết ông rất ân hận về những gì đã xảy ra. Ảnh: TMZ

Miller làm việc tại Nike từ năm 1997 và quản lý các hoạt động hàng ngày của Nike Basketball, Jordan Brand và Converse. Đồng thời, ông cũng là cựu giám đốc điều hành của Kraft Foods và Campbell Soups, và là cựu chủ tịch của đội bóng rổ chuyên nghiệp Portland Trail Blazers.

Ông chia sẻ rằng mình chưa bao giờ nói dối về thời gian ngồi tù trong các đơn xin việc. Trước cuộc phỏng vấn với Nike, ông Miller đã thông báo cho các thành viên tuyển dụng, bao gồm huyền thoại bóng rổ Michael Jordan và ủy viên NBA Adam Silver, về vụ việc.

Cuốn sách sắp ra mắt "Jump: My Secret Journey from the Streets to the Boardroom" - được viết với sự giúp đỡ từ cô con gái lớn của Miller - sẽ trình bày chi tiết về vụ việc, cũng như những lần ông bị giam giữ vị thành niên và vào tù vì nhiều tội danh khác nhau.

Miller cho biết ông hy vọng câu chuyện của mình có thể giúp các thế hệ thanh thiếu niên thoát khỏi cuộc sống bạo lực, đồng thời truyền cảm hứng cho những người từng lầm lỡ biết rằng họ vẫn có cơ hội làm lại cuộc đời. "Sai lầm trong một khoảnh khắc sẽ không quyết định tất cả những gì sẽ xảy ra với phần đời còn lại của bạn," ông nói.