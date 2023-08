Tăng cường đảm bảo an ninh, chống ùn tắc tại các sân bay dịp lễ 2/9

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ban hành Chỉ thị 3252/CT-TCTCHKVN ngày 7/8 về việc bảo đảm an ninh hàng không, an ninh trật tự công cộng trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (2/9) tại các sân bay trực thuộc ACV.



Theo đó, Tổng Giám đốc ACV Vũ Thế Phiệt yêu cầu 22 sân bay trên cả nước phải tăng cường công tác bảo đảm an ninh hàng không, an ninh trật tự công cộng dịp cao điểm lễ 2/9.

Cụ thể, để chủ động phát hiện, phòng ngừa, xử lý có hiệu quả đối với các hành vi gây uy hiếp an ninh hàng không, an ninh trật tự làm gián đoạn đến hoạt động khai thác, các cơ quan trực thuộc ACV được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương. Mục đích nhằm chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, áp dụng các phương án ứng phó phù hợp với tình huống phức tạp có thể xảy ra.

ACV yêu cầu đảm bảo an ninh, tránh ùn tắc tại các sân bay vào dịp cao điểm. Ảnh: Gia Linh

Các đơn vị giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác đảm bảo an ninh hàng không cũng như các hoạt động khai thác, không để ách tắc, gián đoạn đến hoạt động bình thường tại cảng hàng không.

Các lực lương duy trì thực hiện nghiêm các quy trình, hướng dẫn công việc, nội quy, kỷ luật lao động, công tác trực chỉ huy, trực ban điều hành khai thác. Ngoài quân số làm việc thường xuyên, quân số trực phải đảm bảo đúng thành phần, đối tượng để chủ động linh hoạt giải quyết các vụ việc phát sinh.

Phối hợp tuần tra, kiểm soát khu vực công cộng tại cảng hàng không trong thời gian cao điểm, tổ chức tốt công tác điều phối, phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc tại cảng hàng không, sân bay.

Ngoài ra, lãnh đạo ACV yêu cầu lực lượng an ninh kiểm soát và an ninh cơ động, camera phải thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc ra vào các khu vực hạn chế trong cảng hàng không. Các đơn vị hàng không phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội tuần tra, canh gác khu vực dùng chung; tăng tần suất việc tuần tra, kiểm soát khu vực công công tại cảng hàng không để kịp thời phát hiện hành lý, đồ vật nghi vấn, chất nổ, vật phẩm nguy hiểm...

Các hãng hàng không lên kế hoạch tăng tải trong lễ 2/9. Ảnh: Gia Linh

Trước đó, dự báo lượng khách qua các cảng hàng không sẽ tăng cao trong dịp lễ 2/9, các hãng hàng không đã lên kế hoạch tăng tải, phục vụ người dân.

Cụ thể, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các hãng hàng không đã lên kế hoạch tăng tải phục vụ.

Vietnam Airlines Group sẽ cung ứng gần 400 nghìn chỗ trên các đường bay nội địa trong giai đoạn cao điểm từ ngày 31/8-5/9. Ước tính, số ghế này tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 15% so với thường lệ. Ngoài ra, Vietnam Airlines Group sẽ mở bán hơn 155 nghìn chỗ trên các đường bay quốc tế, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022.