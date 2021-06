Siêu đầu bếp Anthony Bourdain tiếp tục truyền cảm hứng du lịch với dấu ấn Việt Nam

Siêu đầu bếp Anthony Bourdain trong tấm ảnh gây xôn xao dư luận chụp tại Việt Nam, khi ông cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama ăn bún chả tại một quán bình dân ở Hà Nội. (Ảnh: Daily Mail)

Siêu đầu bếp Anthony Bourdain với tấm hình gây xôn xao dư luận mang dấu ấn Việt Nam

Ông Bourdain chính là người đã xuất hiện trong tấm hình gây xôn xao dư luận, ghi lại cảnh Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama thưởng thức một trong những món ngon đường phố của Việt Nam là bún chả Hà Nội, bên lề chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 5/2016.

Anthony Bourdain sinh ngày 25/6/1956 tại New York - Mỹ, mất ngày 8/6/2018. Ông được ca ngợi là một siêu đầu bếp và là một trong những đầu bếp có ảnh hưởng nhất thế giới, đồng thời cũng là tác giả - nhà làm phim tài liệu du lịch, người dẫn chương trình và nhân vật truyền hình nổi tiếng trong các chương trình về văn hóa ẩm thực quốc tế…

Siêu đầu bếp Anthony Bourdain cùng nhóm làm chương trình "Parts Unknown" chụp hình kỷ niệm tại quán bún chả ở Hà Nội, sau khi hoàn thành cuộc phỏng vấn ghi hình vị khách mời đặc biệt - Tổng thống Mỹ thời đó - ông Barack Obama. (Ảnh: Daily Mail)

Là người đi nhiều, trải nghiệm nhiều nền ẩm thực địa phương khác nhau trên thế giới, siêu đầu bếp Bourdain luôn truyền cảm hứng, niềm tin và hy vọng cho người hâm mộ, nhất là những người yêu thích du lịch bằng những nhận xét dí dỏm rất có sức cuốn hút và thuyết phục.

Một trong những câu nói nổi tiếng của ông là: "Cơ thể bạn không phải là ngôi đền, mà nó là công viên giải trí. Hãy tận hưởng chuyến đi".

Cuốn sách mới nhất và cũng là cuối cùng của Siêu đầu bếp Anthony Bourdain "World Travel: An Irreverent Guide" vừa được xuất bản ngày 20/4/2021. (Ảnh: in.askmen)

Ba năm sau ngày Anthony Bourdain đột ngột ra đi, ông vẫn tiếp tục "truyền lửa" lạc quan và niềm hy vọng dù dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa qua đi, bằng cuốn sách mới nhất và cũng là cuối cùng của ông "World Travel: An Irreverent Guide" (Tạm dịch "Du lịch thế giới: Hướng dẫn bất thường") vừa xuất bản. Đồng tác giả cuốn sách là nữ trợ lý thân cận Laurie Woolever của ông Bourdain.

Cuốn sách gồm nhiều chương, mỗi chương kể lại chi tiết và cụ thể về những nơi Bourdain đã ghé thăm, cách ông đến đó, món ngon nào ông đã ăn và đánh giá dí dỏm của ông về những điều gây ấn tượng.

Siêu đầu bếp Anthony Bourdain - người truyền cảm hứng du lịch và ẩm thực ấn tượng

Ngôi sao nhạc Rock nguyên bản" của thế giới ẩm thực Anthony Bourdain trải nghiệm ẩm thực đường phố Việt Nam tháng 5/2016. (Ảnh: CNTraveller)

Trong chương dành cho Việt Nam, Bourdain kể lại trải nghiệm đáng nhớ nhất diễn ra tháng 5/2016, khi ông dùng bữa cùng Tổng thống Mỹ thời đó là ông Barack Obama.

Họ lựa chọn một trong những món ngon đường phố của Việt Nam là bún chả và thưởng thức tại một quán bình dân trên con phố nhỏ của Thủ đô Hà Nội.

"… Tôi "phát cuồng vì Đông Nam Á… Tôi yêu Việt Nam, Malaysia và Indonesia vì hương vị, cảnh quan và con người. Đến Việt Nam lần đầu tiên tôi chắc chắn đã thay đổi cuộc đời…" - siêu đầu bếp Anthony Bourdain chia sẻ. (Ảnh: Daily Mail)

"Theo tôi nghĩ, không có nơi nào tốt để tiếp đãi nhà lãnh đạo của thế giới tự do hơn là một trong những quán bún gia đình tuyệt ngon và vui vẻ mà bạn có thể tìm thấy khắp Hà Nội như thế này. Bữa tối và một ly bia giá khoảng 6 USD. Tôi đoán Tổng thống không có nhiều bữa tối cấp nhà nước như vậy đâu" - ông Bourdain kể lại vẫn theo cách hóm hỉnh quen thuộc của mình sau đó.

Siêu đầu bếp Anthony Bourdain dùng bữa cùng ngư dân trong chuyến đi tới Việt Nam. (Ảnh: CNN)

Du lịch, như Bourdain đã khéo léo ghi chú cho cuốn sách "No Reservations: Around the World on an Empty Stomach (tạm dịch: "Không đặt chỗ trước: Vòng quanh thế giới khi bụng rỗng") rằng: "Du lịch không phải lúc nào cũng đẹp, không phải lúc nào cũng thoải mái. Đôi khi rất đau, thậm chí còn làm tan nát trái tim bạn. Nhưng nó ổn. Chuyến đi sẽ thay đổi bạn. Nó để lại dấu ấn trong trí nhớ, ý thức, trái tim và con người bạn. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ để lại điều gì đó tốt đẹp".

Siêu đầu bếp Anthony Bourdain cầm cuốn sách "Một người Mỹ trầm lặng" của tác giả Graham Greene, chụp hình bên ngoài khách sạn Continental Saigon tại TP. Hồ Chí Minh tháng 5/2016. (Ảnh: vietnamcoracle)