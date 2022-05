Trong quá trình ghi hình các chương trình truyền hình thực tế, khi xảy ra mâu thuẫn, hầu hết các nghệ sĩ đều yêu cầu dừng quay. Đây là cách giúp họ vừa tránh né máy quay, giải quyết mâu thuẫn với đồng nghiệp, đơn vị sản xuất vừa giữ được hình ảnh trước công chúng. Tuy nhiên, siêu mẫu Hà Anh lại đưa ra yêu cầu ngược lại.

Siêu mẫu Hà Anh là một trong số ít siêu mẫu thành công ở làng thời trang Việt Nam và quốc tế. (Ảnh: FBNV)

Tại "The Next Gentelment", Xuân Lan nghi ngờ Hà Anh cố tình "câu giờ" nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh trong đội mình, gây khó khăn cho đội bạn. Thay vì yêu cầu dừng ghi hình như nhiều nghệ sĩ khác, Hà Anh nói: "Máy quay không cần cắt". Sau đó, Hà Anh đưa ra những lời giải thích và phản bác nghi vấn của Xuân Lan. Yêu cầu máy quay không cần cắt bỏ đoạn giải quyết khúc mắc của chân dài họ Vũ nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh lý giải về yêu cầu trên trong quá trình ghi hình show truyền hình do Hương Giang sản xuất. Nữ siêu mẫu thừa nhận bản thân không hoàn hảo nhưng cô luôn thích sự thẳng thắn và rõ ràng. Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ mình còn xa mới là một người hoàn hảo. Có nhiều lúc cũng nóng giận, bốc đồng, nói những điều không mấy khôn khéo, hay thậm chí có thể gây hiểu nhầm. Nhưng một điều tôi luôn luôn thích, đó là sự "transparent" – thẳng thắn và rõ ràng".

Hà Anh tiết lộ hậu trường ghi hình "The Next Gentelment" có nhiều sự cạnh tranh, mâu thuẫn xảy ra. (Ảnh: FBNV)

Nhân đây, siêu mẫu Hà Anh còn tiết lộ một số câu chuyện hậu trường tại chương trình truyền hình thực tế cô tham gia vừa kết thúc: "Trong quá trình diễn ra chương trình, có khá nhiều sự cạnh tranh căng thẳng, cả những mâu thuẫn thiên về cảm xúc cá nhân cũng có (không đến từ phía tôi). Nếu như 10 lần, tôi tránh 8 lần, né 9, bất đắc dĩ lắm, tôi mới phản pháo lại để bảo vệ thí sinh hoặc quan điểm bản thân. Nhưng những lúc thế này, tôi luôn muốn rõ ràng, giữ thanh thiên bạch nhật, không nói sau lưng, không bóng gió. Bởi những điều này chỉ làm tăng thêm mâu thuẫn.

Những gì diễn ra và những phản ứng của tôi chính là con người mình, có nói, có làm và có nói, có làm thì tự chịu trách nhiệm. Có sai thì cần sửa, còn đúng thì cần đường hoàng. Xưa nay vẫn vậy, không phải chỉ lên truyền hình, nên đôi khi hơi thiệt thòi chút. Nhưng không sao, thoải mái là mình là được!".

Quan điểm của siêu mẫu Hà Anh nhận được sự đồng tình của nhiều khán giả. Họ cho rằng, từ trước đến nay, Hà Anh được khán giả yêu mến không chỉ vì những màn trình diễn trên sàn runway mà còn bởi sự thẳng thắn, lý luận chặt chẽ, hành xử văn minh.

Hà Anh được nhiều khán giả yêu mến bởi tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ. (Ảnh: FBNV)

Sở hữu thân hình đồng hồ cát, phong cách gợi cảm, sự cá tính và mạnh mẽ, siêu mẫu Hà Anh là một trong số ít chân dài thành công ở làng thời trang Việt Nam và quốc tế. Cô được nhiều đơn vị sản xuất tin tưởng mời làm giám khảo, huấn luyện viên. Gần đây nhất, cô tham gia hai chương trình truyền hình thực tế "The Next Gentelment" và "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022". Bên cạnh công việc của một siêu mẫu, Hà Anh còn có niềm đam mê ca hát. Sản phẩm âm nhạc đình đám nhất của chân dài là DVD "Model – Take my picture".