"Snow White - Bạch Tuyết": Bước tiến mới của Disney?

Đánh giá tích cực từ giới chuyên môn

Bộ phim "Bạch Tuyết" (Snow White) phiên bản người đóng của Disney đã chính thức ra mắt tại buổi công chiếu ở Hollywood, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và giới chuyên môn. Những phản hồi ban đầu dành cho bộ phim nhìn chung khá tích cực. Nhiều nhà phê bình đánh giá đây là một thành công đáng kể của hãng phim Chuột Mickey.

Nhà báo Katcy Stephan của Variety dành nhiều lời khen ngợi cho nữ diễn viên Rachel Zegler, mô tả cô là "một ngôi sao bùng nổ", đồng thời nhận định bộ phim là "một bữa tiệc thị giác với những màn trình diễn âm nhạc đầy ấn tượng và sự xuất hiện của hàng chục loài động vật hoạt hình quyến rũ".

Bà cũng đánh giá cao cách bộ phim xây dựng nhân vật chính với chiều sâu mới, nhấn mạnh tham vọng của công chúa Bạch Tuyết trong việc trở thành nhà lãnh đạo, thay vì chỉ chờ đợi một tình yêu cổ tích.

Rachel Zegler trong vai Bạch Tuyết. Ảnh: Disney.

Nhà phê bình Christopher Rates It cũng bày tỏ sự hài lòng khi cho rằng, "Bạch Tuyết" không chỉ là bản chuyển thể live-action xuất sắc nhất của Disney trong nhiều năm trở lại đây mà còn tái hiện được sự kỳ diệu của bộ phim hoạt hình gốc năm 1937. "Rachel Zegler chính là Bạch Tuyết. Cô ấy mang đến một màn trình diễn đầy ma thuật", ông viết.

Paul Klein, biên tập viên của Filmhounds cũng đồng tình với quan điểm trên, nhưng đưa ra một điểm trừ liên quan đến yếu tố kỹ thuật: "Có thể tôi sẽ hối tiếc khi nói điều này, nhưng "Bạch Tuyết" thực sự là một bộ phim đáng xem. Tôi rất thích các ca khúc, đặc biệt là màn mở đầu và bài hát của Hoàng hậu độc ác. Rachel Zegler đã thể hiện rất tốt vai chính, trong khi Gal Gadot cũng tạo ra nhiều khoảnh khắc thú vị. Tuy nhiên, việc sử dụng CGI để tạo ra bảy chú lùn lại là một lựa chọn khó hiểu và khiến bộ phim mất đi phần nào sự hấp dẫn".

Bộ phim được đạo diễn bởi Marc Webb, người từng chỉ đạo "500 Days of Summer" và "The Amazing Spider-Man". Câu chuyện xoay quanh hành trình của công chúa Bạch Tuyết sau khi bị mẹ kế - Hoàng hậu độc ác, do Gal Gadot thủ vai, chiếm đoạt vương quốc. Cô trốn vào rừng và gặp bảy chú lùn, từ đó lập kế hoạch giành lại ngai vàng. Ngoài Rachel Zegler và Gal Gadot, bộ phim còn có sự tham gia của Andrew Burnap trong vai người yêu mới được sáng tạo dành cho nhân vật Bạch Tuyết.

Tranh cãi và thử thách trong quá trình sản xuất

"Bạch Tuyết" là một phần trong chiến lược của Disney nhằm mang lại diện mạo mới cho những bộ phim hoạt hình kinh điển bằng phiên bản live-action. Trước đó, hãng phim đã công bố kế hoạch phát hành bản người đóng của "Lilo & Stitch" vào tháng 5 năm nay.

Tuy nhiên, con đường đến với khán giả của "Bạch Tuyết" không hề suôn sẻ. Ban đầu, quá trình quay phim được lên kế hoạch bắt đầu từ tháng 3 năm 2020, nhưng do đại dịch Covid-19, phải đến tháng 3/2022, đoàn phim mới chính thức bấm máy. Trong thời gian này, một loạt tranh cãi xoay quanh dự án cũng nổ ra, ảnh hưởng không nhỏ đến sự đón nhận của công chúng.

Một trong những tranh cãi lớn nhất bắt nguồn từ chính nữ diễn viên chính Rachel Zegler. Khi trả lời phỏng vấn tại sự kiện D23 vào hai năm trước, cô đã gọi bộ phim hoạt hình "Bạch Tuyết" năm 1937 là "lỗi thời" và chỉ trích chi tiết hoàng tử "thực chất là kẻ theo dõi công chúa Bạch Tuyết". "Cô ấy sẽ không chờ được hoàng tử cứu. Cô ấy không mơ về tình yêu đích thực. Cô ấy mơ ước trở thành một nhà lãnh đạo mà cô ấy biết rằng mình có thể trở thành", Zegler khẳng định.

Những phát ngôn này đã khiến nhiều người hâm mộ trung thành của Disney không hài lòng, cho rằng cô đang làm mất đi giá trị nguyên bản của bộ phim gốc. Một số cư dân mạng còn bày tỏ sự thất vọng với định hướng nhân vật mới, cho rằng Disney đang quá tập trung vào việc "hiện đại hóa" câu chuyện cổ tích một cách không cần thiết.

Bên cạnh đó, bộ phim cũng vấp phải sự chỉ trích từ Peter Dinklage, nam diễn viên từng giành giải Emmy với loạt phim "Game of Thrones". Ông bày tỏ quan điểm trên podcast "WTF" vào tháng 1/2024, cho rằng Disney đã không tôn trọng những diễn viên thấp bé khi quyết định sử dụng công nghệ CGI thay vì tuyển diễn viên thật cho vai bảy chú lùn. "Tôi không có ý xúc phạm ai, nhưng điều này thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Họ tự hào khi tuyển một nữ diễn viên gốc Latin vào vai Bạch Tuyết, nhưng vẫn kể câu chuyện về "Bạch Tuyết và bảy chú lùn". Hãy nhìn lại những gì họ đang làm", ông nói.

Bất chấp những tranh cãi, "Bạch Tuyết" vẫn được kỳ vọng sẽ đạt được thành công phòng vé khi chính thức ra rạp. Khán giả vẫn đang chờ đợi liệu Disney có thực sự mang đến một góc nhìn mới mẻ và hấp dẫn cho câu chuyện cổ tích nổi tiếng hay không. Bộ phim sẽ chính thức khởi chiếu trong thời gian tới, hứa hẹn là một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất của Disney trong năm nay.