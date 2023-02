Sơn La: Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết: Vào lúc 22 giờ ngày 7/2, tại khu vực bản Hang Hóc, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Công an huyện Yên Châu, Công an xã Chiềng Hặc, Cục Hải quan Điện Biên, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Mùa A Vàng và Mùa A Páo. Ảnh: CACC.

Hai đối tượng bị bắt là Mùa A Páo (SN 1969, trú tại bản Hang Hóc, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) và Mùa A Vàng (SN 1964, trú tại bản Tà Số 1, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CACC.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 bánh heroin với trọng lượng 687g và 5.761 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 518g cùng một số tang vật liên quan khác.

Hiện, các lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.