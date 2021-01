Sơn La: Gần 100 con trâu, bò, nghé, bê non bị chết rét mặc dù được nông dân đốt lửa sưởi ấm cả đêm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong mấy ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Sơn xuất hiện rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 4 độ C - 7 độ C, vùng cao 0 độ C - 2 độ C, thậm chí là -1 độ C. Đặc biệt, từ ngày 10/1 đến chiều tối 11/1, ở một số xã vùng cao như: Xã Co Mạ (huyện Thuận Châu), xã Tà Xùa, Háng Đồng (huyện Bắc Yên) đã xuất hiện băng giá.

Đợt rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có gần 100 con gia súc bị chết rét.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, đến 17h 30 phút ngày 11/1, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã ghi nhận thiệt hại về gia súc xảy ra trên địa bàn của 9/12 huyện, thành phố. Cụ thể: Rét đậm, rét hại đã làm chết 10 con trâu, 23 con nghé, 30 con bò, 21 con bê, 1 con ngựa, 11 con dê và 1 con lợn. Tổng số con gia súc bị chết rét là 97 con.

Trước đó, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 4079/UBND ngày 29/12/2020 về việc chủ động ứng phó với các đợt không khí lạnh tăng mạnh trong mùa đông 2020-2021. Văn phòng thường trực PCTT&TKCN tỉnh ban hành công văn số 05/PCTT&TKCN ngày 06/01/2021 về việc ứng phó với không khí lạnh.

Sau khi được cấp uỷ, chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động, người nông dân đã chủ động đắp chăn, đốt lửa sưởi ấm cho đàn gia súc.

Sau khi xuất hiện băng giá, UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, UBND các huyện phố đã thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở, phối hợp với các xã chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân đưa gia súc về chuồng, che chắn kín gió, bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng, thức ăn tinh và làm khô ráo nền chuồng, che chắn cho cây trồng...