Thái Nguyên: Trời rét tê tái nhưng giá ớt tăng "nóng", nông dân vẫn lội ruộng hái 1 buổi sáng thu vài triệu bạc

Trời rét căm căm, trên đường người, xe cộ cũng vắng đi nhiều. Ấy thế nhưng vừa mới đến đầu làng xóm Phú Yên, xã Thanh Ninh (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), tiếng cười nói rôm rả, tiếng bàn tán xôn xao của nhiều bà con nông dân đã râm ran khắp cả cánh đồng trồng ớt.

Vụ ớt năm nay, bà con nông dân ở đây không còn khóc dở mếu dở như năm 2019 do giá ớt tăng cao bất ngờ đạt tới 90.000-95.000 đồng/kg. Chả bù cho năm 2019, giá ớt rớt giá thê thảm xuống chỉ còn 6.000 – 7000đ/kg.

Bà con nông dân ở xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) cùng nhau thu hái ớt trong thời tiết giá rét.

Khi vừa mới được hỏi giá ớt năm nay bán thế nào, bà Phạm Thị Huy ở xóm Phú Yên đang thoăn thoắt hái ớt trên ruộng đã phấn khởi khoe: "Năm nay bà con mừng lắm chú ạ. Do trồng giống ớt mới nên năng suất rất cao. Cây nào cây nấy sai trĩu quả, quả nào cũng mập mạp, to, dài. Năm nay nhà tôi trồng 2 sào, ít hơn so với mọi năm do sợ ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 không bán được. Nhưng không ngờ năm nay lại bán được giá cao đến thế....".

Theo bà Huy, thời điểm đầu vụ chúng bà bán ớt với giá 70.000đ/kg, nhưng khoảng hơn tháng trở lại đây, ớt lúc nào cũng ở mức trên 90.000đ/kg.

Từ đầu vụ đến giờ gia đình bà đã thu hái được hơn 2 tạ ớt. Chỉ với hơn 13 thước (300m2) ruộng trồng ớt, cứ 2 ngày gia đình bà lại thu được khoảng hơn 30kg bán được vài triệu đồng.

Bà Huy cho biết so với trồng lúa thì trồng ớt thu nhập cao hơn nhiều, kể cả lúc giá thấp từ 10.000 – 15.000đ/kg thì với 50kg ớt đã được gần tạ thóc. Trong khi giá ớt lên cao như hiện nay, cứ mỗi lần hái bán được hơn 2 triệu thì so với trồng lúa cao gấp rất nhiều lần.

Cũng đang hái ớt ở ruộng bên cạnh bà Phạm Thị Thưởng tiếp lời: "Hôm qua gia đình tôi vừa mới hái được 14kg ớt ở cái ruộng hơn 9 thước (200m2) này. Năm nay, gia đình tôi trồng khoảng gần 2 sào ớt (720m2). Cứ cách một ngày lại hái 1 lần. Lúc nào nhiều hái được khoảng trên 30kg ớt. Tính đến thời điểm này nhà tôi cũng thu được 20 triệu tiền bán ớt rồi.

Bà Phạm Thị Huy ở xóm Phú Yên, xã Thanh Ninh (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) phấn khởi khoe với PV Dân Việt về giá ớt năm nay tăng cao bất ngờ.

Bà Huy, bà Thưởng chỉ mong sao ớt năm nào cũng ra nhiều trái như năm nay, giá bán ớt năm nào cũng cao bất ngờ như năm nay...



Bà Phạm Thị Hưởng cho biết tính đến thời điểm này gia đình bà đã thu được 20 triệu tiền ớt

Bà Nguyễn Thị Khang cho biết: Từ đầu vụ đến nay, với 2 sào trồng ớt gia đình bà thu được từ 20 – 30 triệu đồng. Cứ 3 ngày lại được thu hoạch ớt 1 lần, mỗi lần khoảng 25kg.

Trung bình năm nay gia đình bà Khang bán ớt đổ đồng với giá 80.000đ/kg, thời điểm giá cao nhất là 95.000đ/kg.

"Hiện tại ớt chưa chín rộ, chứ đến thời điểm chín rộ gia đình tôi thu cả tạ ớt mỗi ngày. Như năm ngoái bán cả tạ ớt mới được 600.000đ, nhưng năm nay chỉ cần bán vài kg đã được từng ấy tiền rồi...", bà Khang cho hay.

Bà Nguyễn Thị Khang cho biết từ đầu vụ đến giờ với 2 sào ớt gia đình bà thu được từ 20 – 30 triệu đồng

Bà Bùi Thị Hải, xóm Phú Yên, một trong những hộ trồng ớt lâu năm và nhiều nhất của xóm cho biết: "Gia đình tôi trồng ớt được khoảng hơn chục năm nay. Năm nào cũng trồng đều đặn 3 sào. Kể từ khi trồng ớt đến nay, giá ớt lúc lên lúc xuống, có lúc lên tới 90.000đ/kg, lúc thấp chỉ khoảng 7.000đ/kg nhưng nhìn chung vẫn cho thu nhập cao hơn nhiều so với trồng lúa và các cây màu khác...".

Theo bà Hải, năm ngoái mặc dù ớt xuống giá thấp nhưng chỉ với hơn 1 sào ớt, gia đình bà cũng thu về được 9 triệu đồng. Tính ra vẫn gấp 3 – 4 so với trồng lúa. Năm nay, giá ớt lên cao nên người trồng ớt như bà Hải thật sự rất phấn khởi...

Bà Bùi Thị Hải, xóm Phú Yên, một trong những hộ trồng ớt lâu năm và nhiều nhất của xóm cho biết so với trồng lúa thì trồng ớt thu nhập cao hơn rất nhiều

Theo ông Nguyễn Văn Chất, người đầu tiên đưa cây ớt về trồng tại địa phương và hiện còn thu mua ớt cũng như bán cây giống cho bà con trong vùng chia sẻ: Giá ớt bắt đầu tăng khoảng hơn một tháng nay. Hiện tại, ông Chất đang thu mua ớt với giá 95.000đ/kg, dao động theo từng ngày.

Trung bình cứ 3 – 4 ngày lại có 1 chuyến cân ớt, nhà nào ít thì được khoảng 1 triệu đồng, nhà nào nhiều thì được 6 -7 triệu đồng trên 2 sào ớt.

Năm nay gia đình ông Chất trồng khoảng hơn 1 sào ớt (360m2). Vừa rồi chỉ với 240m2 mới thu hoạch được khoảng 1/3 sản lượng gia đình ông đã bán được 12 triệu đồng. Đồng thời, mỗi ngày gia đình ông thu mua khoảng trên dưới 1 tấn ớt chủ yếu chuyển đi Nghệ An để xuất khẩu sang Lào nên giá cả ổn định.

Năm nay giá ớt cao kỷ lục do người dân trồng ít bởi ảnh hưởng của dịch covid-19 mà nhu cầu sử dụng lại cao. Hơn nữa, do thời tiết năm nay lạnh sớm nên ớt chín chậm do đó không đủ sản lượng để bán, đây cũng là nguyên nhân khiến giá ớt được đẩy lên cao.

Ớt năm nay ở tỉnh Thái Nguyên vừa được mùa lại được giá

Do giá ớt lên cao nên nhiều bà con nông dân ở xã Thanh Ninh đang tiếp tục trồng lứa ớt mới

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Ninh (huyện Phú Bình) cho biết: Cây ớt là cây màu chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân trong xã. Trước đây cây ớt chỉ được trồng nhỏ lẻ, xen kẽ cùng với dưa chuột, nhưng đến nay cây ớt đã phát triển mạnh và chiếm diện tích lớn nhất.

Hiện toàn xã Thanh Ninh có tổng diện tích trồng ớt trên 40ha, chiếm gần hết diện tích trồng cây hoa màu của xã, trong đó tập trung chủ yếu ở các xóm: Phú Yên, Đồng Trong, Nam Hương, Phúc Thanh 1, Phúc Thanh 2….

Chỉ tính riêng xóm Phú Yên đã có khoảng 60 hộ trồng ớt với số lượng lớn, ngoài ra còn trồng rải rác ở những xóm khác trên địa bàn xã lên tới vài trăm hộ.

Hiện nay xã đang phối hợp với Tổ hợp tác liên kết trồng ớt xã Thanh Ninh để tiến tới thành lập HTX nhằm hỗ trợ nguồn vốn để HTX phát triển, góp phần phát huyquy mô, diện tích, nâng cao thu nhập cho bà con.

Nhờ trồng ớt mà vài năm nay, kinh tế của các hộ gia đình trong xã tăng lên rõ rệt.

Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, nhiều nhà cao tầng mọc lên san sát, có những hộ xây nhà lầu, sắm được cả xe hơi nhờ trồng ớt.