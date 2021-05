Sơn Tùng vượt mặt nhiều giọng ca đình đám của Đông Nam Á, lập kỳ tích tại Billboard Global 200

Sau một năm hoạt động năng nổ với những màn comeback hoành tráng thì đầu năm 2021 của Sơn Tùng lại bắt đầu bằng một scandal đình đám khi chia tay Thiều Bảo Trâm.

Từ đó, hàng loạt những câu chuyện xoay quanh Sơn Tùng cũng như scandal tình yêu luôn là chủ đề nóng được bàn tán trên mạng xã hội. Trước những điều đó, Sơn Tùng vẫn chọn sự im lặng và tập trung vào những dự án nghệ thuật của mình.

Sơn Tùng tung sản phẩm mới sau ồn ào tình ái với Thiều Bảo Trâm.

Tuy nhiên, sản phẩm của Sơn Tùng trong thời gian qua lại không được đánh giá cao như những sản phẩm trước đó. Bằng chứng là MV Muộn rồi mà sao còn ra mắt vào tối 29/4 của giọng ca gốc Thái Bình bị cho là "không bùng nổ" và "xa dần những kỷ lục".

Thế nhưng, sau hơn 1 tuần ra mắt MV Muộn rồi mà sao vẫn cho thấy khả năng "làm nên chuyện" khi liên tục lập nên thành tích "khủng" trên các bảng xếp hạng (BXH).

Theo đó, ca khúc đã giúp Sơn Tùng trở thành ca sĩ Việt Nam lẫn Đông Nam Á đầu tiên dành vị trí No.1 BXH Top 100 Music Global. Bên cạnh đó, MV này còn debut ở vị trí No.5 BXH "Global Youtube Top Song Chart" trong tuần vừa qua.

Thậm chỉ còn vượt mặt loạt sản phẩm âm nhạc đình đám trong tuần vừa rồi như Your power (Billie Eilish) và In the morning (ITZY) về số lượt xem trên nền tảng Youtube.

Mới đây nhất, Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng M-TP tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng của mình khi BXH Billboard Global 200 (Excl U.S) công bố kết quả BXH trong tuần vào hôm 11/5 và ca khúc đã có cú đột phá khi lọt vào BXH này ở vị trí No.126 sau 10 ngày phát hành.

Vị trí của Sơn Tùng trên bảng xếp hạng Global.

Thành tích này đã gây chấn động với cộng đồng Sky và nhanh chóng được các fanpage của cộng đồng này chia sẻ. Các fan hâm mộ lại được dịp nở mũi về những điều mà Sơn Tùng đã làm được và tiếp tục góp thêm vào cơn mưa thành tích quốc tế mà nam ca sĩ mang về cho Vpop dù trước đó bị đánh giá khá tiêu cực với lần trở lại này.

Với thành tích, Sơn Tùng M-TP chính thức trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và ca sĩ Đông Nam Á đầu tiên lọt vào BXH Billboard Global 200 (Excl U.S).

Đây không phải là lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP có tên trong BXH của Billboard. Trước đó, giọng ca "Muộn rồi mà sao còn" đã lọt vào BXH Billboard Social 50 trong suốt 2 tuần liên tiếp và lần lượt đứng ở vị trí #28, #42 của BXH này và vị trí No.1 BXH Billboard Global LyricFind Chart với bản hit năm 2019 của Sơn Tùng kết hợp cùng Snopp Dogg- Hãy trao cho anh.

Và với thành tích đạt được mới nhất là vị trí #126 của BXH Billboard Global 200 (Excl U.S) đã giúp Sơn Tùng M-TP trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên lọt vào 3 bảng xếp hạng của Billboard.

Hiện tại MV Muộn rồi mà sao còn vẫn chiếm giữ vị trí top 1 trending Youtube Việt Nam với hơn 59,6 triệu lượt xem và hơn 1,9 triệu lượt like.

Có thể nói những thành tích mà Sơn Tùng M-TP liên tục đạt được trên trường quốc tế đã trở thành một thành tích "vô tiền khoáng hậu" đối với Vpop. Sơn Tùng luôn chứng minh bản thân qua những thành tích "khủng" trên các BXH âm nhạc trong nước lẫn quốc tế.

Không nhắc đến câu chuyện trong cuộc sống cá nhân thì những điều mà Sơn Tùng làm được đối với nền âm nhạc Việt Nam khiến cho không ít khán giả và fan hâm mộ tự hào. Và giọng ca gốc Thái Bình đã giúp âm nhạc Việt Nam đến gần hơn và có cách nhìn mới hơn trong mắt bạn bè khán giả quốc tế.

Billboard Global 200 (Excl U.S) được biết đến là bảng xếp hạng danh giá và chính thức của Billboard vừa được ra mắt vào năm 2020. Bảng xếp hạng này nhằm ghi nhận sức nóng của các ca khúc khắp toàn cầu nhưng không bao gồm thị trường Hoa Kỳ.

Nó sẽ tính độ nóng của các ca khúc theo download sales, số lượt streaming trên các nền tảng như YouTube, Spotify, Apple Music... ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Chính vì thế, khi được lọt vào Billboard Global Excluding United States chứng tỏ các ca sĩ đã tạo được chỗ đứng trong thị trường âm nhạc thế giới và có sức ảnh hưởng nhất định với khán giả.