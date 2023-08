Muốn giảm cân, hãy dùng 8 thực phẩm này để kiểm soát cơn đói

Bạn luôn cảm thấy đói mặc dù đã ăn đủ chất có thể do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, mất cân bằng nội tiết tố, lượng đường trong máu thấp, tác dụng phụ của một số loại thuốc, tính axit… Những cơn đói làm bạn ăn uống vô độ, điều này khiến vòng eo to ra, theo Boldsky.

Dưới đây là 8 thực phẩm giúp kiểm soát cơn đói hiệu quả, từ đó giúp bạn giảm cân, sống khoẻ mỗi ngày .

Trứng

Nhiều nghiên cứu đã tiết lộ rằng ăn trứng vào bữa sáng sẽ ức chế hormone ghrelin. Do đó, bạn sẽ cảm thấy ít đói hơn trong ngày và cũng tiêu thụ ít calo hơn.

Cà rốt

Carrot giàu vitamin A, carotenoid, chất chống oxy hóa và các hợp chất hoạt tính sinh học khác giúp giảm mỡ, tạo điều kiện để giảm cân. Ảnh: Unsplash .

Cà rốt giàu chất xơ và carotenoid, ăn cà rốt như một bữa ăn nhẹ giữa các bữa ăn có thể giúp giảm sản xuất axit trong dạ dày và kiềm chế cơn đói.

Quả mâm xôi

Tiêu thụ khoảng 30 g loại quả mọng ngon lành này được biết là giúp bạn no lâu, vì quả mâm xôi rất giàu chất xơ và chất dinh dưỡng đa lượng.

Yến mạch

Ăn yến mạch vào bữa sáng sẽ mang lại cho bạn cảm giác no và giảm hormone leptin. Yến mạch chứa chất xơ không hòa tan giúp bạn no lâu và giúp sản xuất một loại axit béo được gọi là butyrate, giúp giảm viêm nhiễm trong cơ thể . Hàm lượng carbohydrate trong bột yến mạch cũng có thể giúp bạn no lâu hơn, do đó ngăn ngừa cơn đói và hậu quả là ăn vô độ.

Ớt chuông, giúp kiểm soát cơn đói, sống khoẻ mỗi ngày

Nghiên cứu chỉ ra rằng ăn ớt chuông có tác dụng giảm cân. Ảnh:Unsplash.

Giàu hàm lượng nước và chất chống oxy hóa, thêm ớt chuông vào món salad có thể giúp kiềm chế cơn đói trong thời gian dài và ngăn ngừa tăng cân không lành mạnh.

Bơ

Bơ được coi là một trong những loại trái cây tốt cho sức khỏe nhất, bơ có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vì bơ có chứa chất chống oxy hóa nên nó có thể làm giảm việc sản xuất axit tiêu hóa trong dạ dày để giảm cảm giác đói.

Hạt lanh

Một nguồn protein và chất chống oxy hóa phong phú, tiêu thụ hạt lanh thường xuyên cũng có thể giúp ngăn chặn cơn đói bất chợt, vì cả hàm lượng protein và chất chống oxy hóa trong hạt lanh đều có thể kiềm chế cơn đói

Sữa chua Hy Lạp

Sở hữu rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, chẳng hạn như khả năng cải thiện sức khỏe đường ruột của chúng ta, bằng cách thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi cũng như sức khỏe âm đạo, sữa chua Hy Lạp là một giải pháp dễ dàng cho những cơn đói. Sữa chua Hy Lạp trung hòa axit trong dạ dày do đó làm giảm cảm giác đói .

Đậu Hà Lan

Giàu chất xơ và protein, đậu xanh rất tốt cho việc kiểm soát cơn đói. Hàm lượng chất xơ và protein trong đậu Hà Lan giúp giảm sản xuất axit dạ dày và do đó giúp ngăn chặn cơn đói.