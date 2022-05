Đừng nghĩ loại rau dân dã này chỉ có tác dụng giải nhiệt mùa hè

Mồng tơi (hay còn gọi là mùng tơi) chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khoẻ con người. Ảnh: Unsplash

Rau mồng tơi (hay còn gọi là rau mùng tơi) có tên gọi khoa học là Basella alba L. (B. rubra L.) là loại rau thân mềm, phát triển nhanh, giàu dinh dưỡng, dễ trồng, thường được tìm thấy ở Châu Á và Châu Phi.

Rau mồng tơi còn được biết tới là thực phẩm mang nhiều lợi ích cho sức khoẻ vì nó có chứa đặc tính chống oxy hoá, nhiều chất xơ, vitamin & khoáng chất đặc biệt là vitamin C, vitamin A, canxi và sắt.

Trong y học cổ truyền dược liệu mồng tơi có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng, giảm đau, thông tiện, trị táo bón, ít sữa, tiểu buốt, tiểu rắt, đau mỏi xương khớp …

Theo Smartsupplementsguide, dưới đây là 10 tác dụng "không ngờ" của mồng tơi, giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.

Cải thiện tiêu hóa, sống khỏe mỗi ngày

Mồng tơi rất giàu chất xơ. Chất xơ tạo điều kiện thuận lợi khiến ruột chuyển động trơn tru và giúp ngăn ngừa các vấn đề về ruột.

Ngăn ngừa ung thư

Mồng tơi chứa chất chống oxy hóa, rất có ý nghĩa đối với sức khỏe tổng thể và ngăn ngừa bệnh tật, bao gồm cả ung thư. Loại rau này cũng chứa vitamin A, được chứng minh là có khả năng ngăn ngừa ung thư khoang miệng và ung thư phổi.

Hỗ trợ giảm cân, sống khỏe mỗi ngày

Mồng tơi có hàm lượng calo rất thấp so với khối lượng (chỉ có 19 calo trong 100 gram). Ngoài ra, với hàm lượng chất xơ "ấn tượng" khiến nhiều người lựa chọn mồng tơi là cách tốt nhất để giảm cân.

Chất xơ đã được chứng minh là mang lại cảm giác no khi dùng với lượng thích hợp. Do đó, ăn rau mồng tơi không chỉ giúp cung cấp lượng calo thấp hơn mà còn giúp nhanh no.

Hơn nữa, hàm lượng carbohydrate, nên mồng tơi phù hợp với những người ăn kiêng theo chế độ Keto.

Cải thiện giấc ngủ, sống khỏe mỗi ngày

Mồng tơi chứa magiê và kẽm - hai khoáng chất rất quý có vai trò quan trọng đối với cơ thể con người. Magiê đã được chứng minh là có tác dụng thư giãn nhẹ cho các cơ trong cơ thể con người.

Magiê và kẽm cũng cải thiện sự hấp thụ của nhau. Điều này có nghĩa là tiêu cả hai loại khoáng chất sẽ làm cho cả 2 phát huy tác dụng hiệu quả hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin C cao có trong mồng tơi được chứng minh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật có hại để sống khỏe mỗi ngày.

Kiểm soát huyết áp

Huyết áp thích hợp là một phần quan trọng của cơ thể con người. Đó là cách oxy và chất dinh dưỡng được cung cấp từ máu đến các cơ quan và mô khác nhau trong cơ thể.

Mồng tơi chứa một lượng kali rất cao so với trọng lượng của nó. Kali có tác dụng giãn mạch tốt, giúp tăng lưu lượng máu, kiểm soát nhịp tim và cải thiện mức oxy.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Hàm lượng chất xơ cao có trong mồng tơi có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và thậm chí giúp ích cho những người mắc bệnh tiểu đường cụ thể chất xơ khiến cơ thể hấp thụ glucose chậm hơn, do đó làm chậm sự gia tăng lượng đường trong máu.

Có thể cải thiện sức khỏe xương

Mồng tơi chứa magiê và canxi, 2 khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của xương. Tuyệt vời hơn là magiê được hấp thụ tốt hơn khi có canxi.

Giúp giảm Cholesterol

Chất xơ có trong mồng tơi có khả năng liên kết và giảm cholestorol "xấu" (LDL) một cách hiệu quả. Điều này giúp cải thiện lưu lượng máu và giảm nguy cơ phát triển các bệnh tim mạch, sống khỏe mỗi ngày.

Giảm nguy cơ thiếu máu

Sắt là một thành phần quan trọng trong việc sản xuất các tế bào hồng cầu. Thiếu sắt có thể làm tổn thương quá trình sản xuất hemoglobin trong các tế bào hồng cầu, dẫn tới việc hồng cầu khó vận chuyển oxy hơn và trong nhiều trường hợp gây thiếu máu.

Mồng tơi chứa khoảng 1,2mg sắt trên 100 gam, vì vậy ăn mồng tơi giúp ngăn ngừa thiếu sắt và giảm nguy cơ thiếu máu.

Bởi vậy, chúng ta hãy ăn rau mùng tơi để sống khỏe mỗi ngày.