Mùa hè đừng bỏ qua loại quả này để vừa giải khát vừa giảm cân

Theo Healthline, dưới đây là 5 lợi ích vàng của chanh giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.

Chanh - nguồn cung cấp vitamin C dồi dào để sống khỏe mỗi ngày

Các loại trái cây có múi như chanh, cam chứa nhiều vitamin C - một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do gây hại. Bên cạnh đó, vitamin C có thể giúp ngăn ngừa hoặc hạn chế thời gian bị cảm lạnh thông thường.

Hơn thế, vitamin C có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ, đồng thời làm giảm huyết áp ở người mắc bệnh cao huyết áp, sống khỏe mỗi ngày.

Chanh là loại quả giàu vitamin C kích thích việc phóng thích các enzyme trong cơ thể và giúp đào thải các chất độc. Ảnh: Unsplash

Chanh - hỗ trợ giảm cân



Chất chống oxy hóa polyphenol có trong chanh làm giảm đáng kể việc tăng cân, sống khỏe mỗi ngày.

Tiếp theo, hợp chất chống oxy hóa giúp bù đắp những tác động tiêu cực đến lượng đường huyết và cải thiện tình trạng kháng insulin - 2 yếu tố chính gây ra sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2.

Chanh - giúp cải thiện làn da

Vitamin C có trong chanh có thể giúp giảm nếp nhăn trên da, da khô do lão hóa và tổn thương do ánh nắng mặt trời.

Chanh có nhiều loại và màu khác nhau như chanh ta, chanh tây, chanh giấy, chanh leo, chanh không hat ... Nhưng đều dồi dào khoáng chất có lợi cho sức khoẻ. Ảnh: Unsplash

Chanh - thích hệ tiêu hóa vận động để sống khỏe mỗi ngày

Nước chanh giống như một loại thuốc nhuận tràng vào buổi sáng giúp ngăn ngừa táo bón. Uống nước chanh ấm hoặc nóng khi thức dậy có thể giúp hệ tiêu hóa vận động, từ đó cho phép thức ăn tiêu hoá dễ dàng hơn và làm giảm tích tụ độc tố trong hệ tiêu hoá.

Chanh - mang lại hơi thở thơm tho

Nếu miệng có mùi mạnh như mùi tỏi, hành, cá, hay tay có mùi nặng, hãy ăn một lát chanh, hoặc xoa chanh vào tay để khử mùi hôi.

Hoặc có thể uống một cốc nước chanh sau bữa ăn vì chanh được cho là có tác dụng kích thích tiết nước bọt giúp ngăn ngừa khô miệng (nguyên nhân gây ra hôi miệng).