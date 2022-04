Nên bổ sung các loại vitamin và khoáng chất dưới đây để sống khỏe mỗi ngày

Vitamin C

Từ nhiều năm trước, vitamin C đã được ca ngợi như một nguồn hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Vitamin C rất quan trọng đối với sức khỏe của bạch cầu, một loại tế bào bạch cầu giúp chống lại nhiễm trùng. Nó đặc biệt quan trọng trong thời kỳ đại dịch. Người lớn nên bổ sung 1000mg vitamin C hai lần mỗi ngày.

Những thực phẩm giàu vitamin C bao gồm nước cam, bưởi, dâu tây, cà chua và nam việt quất.

Hàm lượng Vitamin C trong cam được xem là chất giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Ảnh: Pixabay

Vitamin D

Hầu hết chúng ta hấp thụ vitamin D qua ánh nắng mặt trời, nhưng trong suốt thời gian đại dịch, uống bổ sung vitamin D là một ý kiến hay.

Theo một nghiên cứu, lượng vitamin D thấp có liên quan đến nguy cơ phát triển các bệnh về hô hấp ở người lớn và trẻ em.

Cũng theo một nghiên cứu chỉ ra rằng những người bị thiếu hụt vitamin D có nguy cơ bị nhiễm virus Covid-19 cao hơn.

Chúng ta có thể tăng cường lượng vitamin D bằng cách ăn cá và các loại thực phẩm bổ sung vitamin.

Đối với những người bị thiếu vitamin D, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để biết liều lượng chính xác trước khi bổ sung vào cơ thể.

Kẽm

Kẽm rất quan trọng cho sự phát triển bình thường và hoạt động của các tế bào trung gian. Khi nồng độ kẽm tăng lên có thể ức chế sự nhân lên của các vi rút như vi rút bại liệt và virus corona.

Các thực phẩm giàu kẽm như hàu, trứng, thịt động vật, tôm cua, động vật có vỏ, sữa, các loại rau xanh, socola đen …

Người lớn nên bổ sung kẽm 40 mg hoặc ít hơn một lần mỗi ngày.

Các thực phẩm giàu kẽm như tôm, cua, động vật có vỏ, các loại hạt ... Ảnh: Istock

Các khoáng chất thông qua thức ăn

Vitamin A

Các nhà dinh dưỡng học khuyến nghị nên tiêu thụ vitamin này thông qua các loại thực phẩm bao gồm sữa, các sản phẩm từ sữa và trứng, cũng như các loại trái cây màu vàng và cam.

Vitamin B3 (Niacin).

Vitamin B hỗ trợ hệ thống miễn dịch bằng cách giảm viêm và tổn thương phổi. Thực phẩm giàu Vitamin B3 bao gồm thịt gà, thịt, cá, ngũ cốc, các loại đậu và các loại hạt.

Vitamin B9 (folate và axit folic)

Vitamin B9 có thể ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ em. Bạn có thể tiêu thụ thực phẩm giàu folate trong rau xanh như rau bina và axit folic trong thực phẩm tăng cường bao gồm mì ống và bánh mì.

Probiotics (lợi khuẩn)

Một số chủng probiotics (lợi khuẩn) có thể ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp. Probiotics tìm thấy trong sữa chua và sữa lên men.