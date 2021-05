Sự suy giảm đa dạng sinh học sẽ khiến con người đứng trên bờ vực thẳm

Các nhà khoa học cảnh báo sự suy giảm đa dạng sinh học sẽ dẫn đến 'thảm họa'

Những hành động của nhân loại đã gây ra một thiệt hại lớn trên hành tinh trong thế kỷ qua. Sự bùng nổ dân số buộc con người xâm phạm vào nơi trú ẩn của động vật, dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học. Một báo cáo vào năm 2020 cho biết hoạt động của con người đã làm suy thoái 3/4 diện tích đất và 40% đại dương chỉ trong nửa thế kỷ, làm suy giảm hàng loạt môi trường sống của tất cả các loài. Ngoài ra, biến đổi khí hậu đang làm tan chảy các chỏm băng và làm trái đất nóng lên, điều này cũng dẫn đến tỷ lệ tuyệt chủng ngày càng tăng.

Sự thiếu đa dạng sinh học có thể tàn phá sự sống trên Trái đất, vì mỗi loài đều đóng vai trò quan trọng trong chu kỳ tự nhiên. Hiện tại, các nhà nghiên cứu cho biết kết quả là nhân loại đang đứng trước bờ vực và nhiều người đang cố gắng ngày đêm để tìm hiểu tình hình và làm giảm sự thảm khốc. Tác giả, Giáo sư Corey Bradshaw của Đại học Flinders ở Úc, cho biết: "Nhân loại đang gây ra sự mất đa dạng sinh học nhanh chóng cũng như đang gặp khó khăn trong việc nắm bắt mức độ của sự mất mát này. Trên thực tế, quy mô của các mối đe dọa đối với sinh quyển và tất cả các dạng sống lớn đến mức khó nắm bắt được đối với ngay cả các chuyên gia am hiểu. Vấn đề được gây ra bởi sự thiếu hiểu biết và tư lợi ngắn hạn, việc theo đuổi sự giàu có và lợi ích chính trị đang cản trở những hành động quan trọng để tồn tại".

Những cánh rừng đang bị tàn phá

Giáo sư Paul Ehrlich của Đại học Stanford nói thêm: "Việc ngăn chặn sự mất mát đa dạng sinh học cần được là ưu tiên hàng đầu của bất kỳ quốc gia nào, cần được xếp với các mối quan tâm khác như việc làm, chăm sóc sức khỏe, tăng trưởng kinh tế hoặc ổn định tiền tệ. Mặc dù việc Tổng thống Biden tái lập Hiệp định Khí hậu Paris trong vòng 100 ngày đầu cầm quyền là một tin tích cực, nhưng đó là một hành động nhỏ so với quy mô của thách thức hiện tại. Nhân loại đang thực hiện một kế hoạch Ponzi sinh thái, trong đó xã hội cướp đi thiên nhiên và các thế hệ tương lai để trả giá cho việc tăng cường kinh tế ngắn hạn."

Các chỏm băng ở hai cực đang tan chảy

Giáo sư Dan Blumstein từ UCLA cho biết: "Những gì chúng tôi đang nói có thể không thực sự đáng sợ. Nhưng chúng ta cần thẳng thắn, chính xác và trung thực nếu nhân loại hiểu được sự to lớn của những thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong việc tạo ra một tương lai bền vững. Nếu không có ý chí chính trị được hỗ trợ bởi hành động hữu hình có quy mô tương xứng với mức độ to lớn của các vấn đề mà chúng ta phải đối mặt, thì căng thẳng về với sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc của con người sẽ càng gia tăng. Sự tăng trưởng dân số và tiêu dùng của con người tiếp tục leo thang và chúng ta vẫn đang tập trung nhiều hơn vào việc mở rộng doanh nghiệp hơn là tìm ra và thực hiện các giải pháp cho các vấn đề quan trọng như mất đa dạng sinh học. Vào thời điểm chúng ta nhận thức đầy đủ tác động của suy thoái sinh thái, thì đã quá muộn. Nếu không đánh giá đầy đủ và công bố quy mô của các vấn đề và vai trò to lớn của các giải pháp cần thiết, xã hội sẽ không đạt được các mục tiêu bền vững, thậm chí thảm họa chắc chắn sẽ xảy ra."