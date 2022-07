Một số chuyên gia cho rằng, cụm tượng đài CSGT, PCCC đặt ở Công viên Thống Nhất do anh là tác giả có những sự bất hợp lý về tỉ lệ (khi đặt trong bối cảnh thực tế) và chất liệu. Anh nói sao về điều này?

- Tôi là người theo làm cụm tượng đài này từ những ngày đầu. Tất cả các bước chúng tôi thực hiện đều theo quy định của phía Bộ Công an và Hội đồng nghệ thuật. Tỉ lệ của cụm tượng đài cũng được Bộ Công an và Hội đồng nghệ thuật thông qua thì chúng tôi mới tiến hành. Trước khi chọn tỉ lệ này, các thành viên Hội đồng nghệ thuật và phía đơn vị đầu tư là Bộ Công an cũng xem xét và tính toán rất kỹ càng.

Cụm tượng đài CSGT, PCCC sau khi đã hoàn thiện. Ảnh: Phạm Hưng.

Chất liệu của tượng là đồng nguyên chất nhập khẩu từ nước ngoài nên rất tốt, chất lượng đạt chuẩn. Vì thế, nói chất lượng tượng không phù hợp thì tôi không hiểu là không phù hợp chỗ nào. Ở Việt Nam và thế giới, rất nhiều mẫu tượng đồng như thế này được đặt hàng trăm năm ở ngoài trời mà không hề có vấn đề gì hết.

Quá trình thực hiện tượng mẫu phác thảo đến cụm tượng đài thực tế đã được ê-kíp của anh thực hiện như thế nào?

- Quá trình thực hiện cụm tượng cũng theo các quy trình mà Nhà nước quy định. Lúc đầu chúng tôi gửi mẫu phác thảo về cho BTC và Hội đồng nghệ thuật chọn. Sau khi được chọn, các bên cùng ngồi bàn bạc đề điều chỉnh lại bố cục, kích thước, mẫu tượng sao cho phù hợp với thông điệp muốn truyền thông và không gian đặt tượng.

Tôi hoạt động trong lĩnh vực điêu khắc cũng đã nhiều năm, cũng lận lưng được một ít kinh nghiệm. Khi phía Bộ Công an cho đầu bài thì chúng tôi sẽ thực hiện theo đầu bài đó để sáng tạo mẫu phác thảo. Mong muốn của bên phía Bộ Công an là muốn có những mẫu tượng đài sinh động, giản dị mà dễ hiểu để bất kỳ người dân nào ngắm tượng cũng hiểu được thông điệp của cụm tượng.

Phối cảnh tổng thể khu vực đặt tượng đài CSGT, PCCC. Ảnh: Phạm Hưng.

Vì lẽ đó mà chúng tôi chọn thủ pháp tả thực để ai cũng hiểu được. Nếu cụm tượng này mà làm theo kiểu nghệ thuật trừu tượng hoặc phong cách gì ghê gớm quá thì sẽ không đạt được hiệu quả truyền thông. Đây là tượng đài đầu tiên của ngành Công an đặt ở khu vực công cộng nên phải rất dễ hiểu.

Giới nghệ thuật thì bao giờ họ cũng mong muốn những tác phẩm phải nhiều tính sáng tạo và tính nghệ thuật hơn. Nhưng vì đây là mẫu tượng đài được thực hiện để truyền thông về ngành công an nên nếu chúng tôi đưa ra những mẫu tượng trừu tượng quá thì người dân bình thường sẽ không thể nào hiểu được.

Anh mất bao lâu để hoàn thành được ý tưởng này?

- Với mẫu phác thác đầu tiên, sau khi nhận đầu bài, chúng tôi mất khoảng 2 tháng để hoàn thiện. Và khi mẫu phác thảo được chọn thì chúng tôi mấy thêm 3 tháng để thể hiện. Trong quá trình thực hiện chúng tôi cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Chỉ có điều, vì tượng đặt ở ngoài trời nên gặp nhiều cản trở về mặt thời tiết.

Nhiều người dân đi chậm xe hơn để quan sát cụm tượng đài CSGT, PCCC khi đi qua khu vực này. Ảnh: Phạm Hưng.

Một phần nữa là do tiến độ thời gian gấp gáp nên chúng tôi phải huy động tối đa nhân lực để thi công cho kịp. Ba xưởng cùng làm và mấy chục nhà điêu khắc cùng với thợ phải làm ngày làm đêm.

Việc ghép cụm tượng đài CSGT với PCCC lại thành một bố cục gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi thấy việc Bộ Công an và Hội đồng nghệ thuật quyết định chọn phương án ghép cụm tượng CSGT và PCCC thành một bố cục là hợp lý. Nếu chọn làm tách rời và riêng biệt sẽ rất phức tạp. Nhưng nếu gộp lại, vừa đỡ tốn không gian, vừa đỡ tốn chi phí lại thể hiện được sự xuyên suốt về mặt nội dung. Vì cảnh sát giao thông và phòng cháy chữa cháy đều là những lực lượng nằm trong ngành công an, vũ trang.

Đọc phản hồi của các chuyên gia về mỹ thuật, kiến trúc và người dân về cụm tượng đài CSGT, PCCC do mình làm tác giả, anh cảm thấy thế nào?

- Tôi bận tập trung hoàn thiện cụm tượng CSGT, PCCC cho kịp tiến độ bàn giao nên cũng không có nhiều thời gian để đọc hết ý kiến phản hồi của mọi người. Nhưng nhìn chung thì cũng chỉ có một số ít họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà phê bình mỹ thuật ý kiến về cụm tượng đài này theo góc nhìn chuyên môn. Còn lại, người dân họ không có nhiều ý kiến khắt khe như các chuyên gia vì họ nhìn tượng là hiểu nội dung luôn rồi. Bây giờ mà thực hiện cụm tượng theo ngôn ngữ hội nhập thì người dân sẽ chẳng hiểu được gì mà chỉ người trong nghề mới hiểu.

Khu vực đặt cụm tượng đài đã được bày trí khang trang, ấn tượng. Ảnh: Phạm Hưng.

Chúng tôi là những người thực hiện theo đầu bài đưa ra nên không thể lựa chọn ngôn ngữ quá cao siêu được. Bản thân tôi cũng thấy đề bài mà phía Bộ Công an đưa ra là hợp lý vì mục đích của họ khi đặt tượng là để tuyên truyền về ngành. Bây giờ, bất kỳ người dân bình thường nào đi qua nhìn ngắm cụm tượng đài cũng hiểu những nhân vật trên tượng đài là ai, biểu tượng đám lửa, biểu tượng cột đèn giao thông là gì.

Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.