Chỉ trong hai tuần sau khi phát hành toàn cầu và độc quyền trên Netflix, "A tourist's guide to love" (Hành trình tình yêu của một du khách) đã vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Top 10 toàn cầu cho Phim (tiếng Anh) với 20,92 triệu giờ xem trong tuần này, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 4. Đồng thời, bộ phim cũng lọt vào Top 10 tại 89 quốc gia trên Netflix và xếp hạng #1 tại Canada, Costa Rica, Bulgaria, Phần Lan, Nam Phi, Việt Nam…

"A tourist's guide to love" là một phim hài lãng mạn của Hollywood có bối cảnh chính tại Việt Nam. Ảnh: Netflix.

"A tourist's guide to love" đã có "chuyến du lịch" đến nhiều nơi và được truyền thông quốc tế chú ý đến những cảnh đẹp của Việt Nam xuất hiện trong bộ phim hài lãng mạn này. Nation TV (Thái Lan) nêu bật 5 thành phố lớn của Việt Nam có trong phim, trong khi Antara News (Indonesia) ca ngợi Nhà hát Lớn Hà Nội khi bộ phim thu hút lượt xem ở Indonesia. Trong một bài phỏng vấn với The Hollywood Reporter (Mỹ), nam diễn viên Ben Feldman đã chia sẻ những địa điểm du lịch Hà Nội yêu thích của anh trong thời gian quay phim tại Việt Nam.

"A tourist's guide to love" có bối cảnh quay xuyên suốt tại 5 địa điểm ở Việt Nam như: thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam), TP.HCM, phố cổ Hội An, Hà Giang, Hà Nội. Những thước phim được thực hiện trong năm 2022, xoay quanh hành trình khám phá không chỉ đất nước Việt Nam xinh đẹp mà còn là tìm kiếm những góc độ mới mẻ trong bản thân của nữ nhân vật chính - Amanda Riley (do nữ diễn viên Mỹ Rachael Leigh Cook đóng). 106 phút phim đưa người xem theo chân chuyện tình cặp nhân vật chính khám phá các miền quê của Việt Nam.

Những cảnh quay trong phim được thực hiện tại 5 địa điểm: thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, TP.HCM, Hà Giang, Hà Nội. Ảnh: Netflix.



Ở đó, Amanda vốn thích mọi thứ diễn ra theo kế hoạch định sẵn, nhưng khi đến Việt Nam, cô chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của Sinh - một chàng trai ưa mạo hiểm.

Nhờ Sinh, chuyến du lịch của Amanda trở thành cuộc phiêu lưu. Anh hướng dẫn cô cách trả giá khi mua hàng tại chợ Bến Thành, mẹo để băng qua đường ở TP.HCM... Chuyện tình giữa Amanda và Sinh dần nảy nở khi cả hai có dịp khám phá những ngóc ngách trong tâm hồn. Amanda nhận ra bản thân sẵn sàng đón nhận những thứ mới lạ hơn cô nghĩ, qua cách nhân vật ghi lại nhật ký hành trình: "Mọi thứ ở chuyến đi này đều nằm ngoài dự tính của mình".

Cô đồng cảm hơn với Sinh - chàng thanh niên gốc Việt về nước lập nghiệp để gắn bó với cội nguồn. Ngày Tết cổ truyền, khi thấy Amanda lần đầu diện áo dài Việt, cũng là lúc Sinh rung động với cô. Về phía Amanda, cô tìm thấy sự phiêu lưu và lãng mạn, tình yêu không theo một lối mòn mà cô vẫn nghĩ tới. Khi tình cảm cả hai dần nảy sinh, người yêu cũ của Amanda bất ngờ xuất hiện, khiến cô buộc phải đưa ra sự lựa chọn "một trong hai".

NSƯT Lê Thiện góp một vai nhỏ trong phim. Ảnh: Netflix.

"A tourist's guide to love" là phim hài lãng mạn của Hollywood quay tại Việt Nam

Chia sẻ về những kỷ lục mà "A tourist's guide to love" liên tiếp lập được, nhà biên kịch người Ireland gốc Việt - Eirene Tran Donohue bày tỏ: "Tôi vô cùng xúc động trước sự đón nhận toàn cầu đối với bộ phim "A tourist's guide to love" và đặc biệt là phản ứng vô cùng tích cực từ khán giả Việt Nam trên khắp thế giới. Tôi đã nghe rất nhiều người nói rằng họ tự hào biết bao khi cuối cùng cũng có thể chia sẻ văn hóa và đất nước của mình với thế giới. Và rằng họ rất biết ơn khi cuối cùng cũng thấy hình ảnh của mình được thể hiện trên màn ảnh theo một cách tích cực".

Cũng theo nhà biên kịch phim, mặc dù nhìn bề ngoài, tựa phim chỉ đơn thuần là bộ phim hài lãng mạn, nhưng đối với nhiều người, nó còn hơn thế nữa. Bản thân cô đã lớn lên trong bối cảnh mà không có một bộ phim Hollywood nào mà không đề cập đến chiến tranh. Song bộ phim này có bối cảnh quay chính tại Việt Nam nhưng không phải là một câu chuyện về thời chiến mà đó là một câu chuyện tình yêu và xứng đáng được cả thế giới xem và tôn vinh. Cô hy vọng rằng bộ phim này có thể giúp thay đổi nhận thức trên toàn thế giới và mang đến cơ hội giúp nhiều câu chuyện về Việt Nam được kể hơn nữa.

Hình ảnh hậu trường quay "A tourist's guide to love" được nhà sản xuất công bố. Ảnh: Netflix.

Còn nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất chính Rachael Leigh Cook chia sẻ: "Có thể nói toàn bộ diễn viên và đoàn phim chúng tôi vô cùng xúc động khi thấy bộ phim đạt được vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng Top 10 phim toàn cầu tuần này. Tôi tin rằng đây là đại diện cho mong muốn của mọi người được xem và trải nghiệm các nền văn hóa khác và xây dựng cầu nối thông qua một bộ phim như thế này. Ngôi sao thực sự trong bộ phim của chúng tôi là Việt Nam, và chúng tôi không thể hạnh phúc hơn khi thấy Việt Nam tỏa sáng."

Được chỉ đạo bởi đạo diễn Steven Tsuchida, bộ phim chắt lọc những nét tinh túy nhất của Việt Nam và theo lời của nhà sản xuất kiêm ngôi sao Rachael Leigh Cook, cô muốn "gửi tặng Việt Nam một bức thư tình hấp dẫn bằng tất cả sự vinh quang, bằng cả trái tim và sự hài hước".Bộ phim có sự tham gia của hơn 200 thành viên đoàn phim địa phương và các nhà cung cấp bao gồm những thành viên trong sản xuất, du lịch nội địa và bán lẻ.

Nhiều cảnh quay lãng mạn xuất hiện trên "A tourist's guide to love". Ảnh: Netflix.

Bộ phim hài lãng mạn này thực sự tôn vinh Việt Nam, giới thiệu nhiều thành phố và cảnh quan khi Amanda Riley (Rachael Leigh Cook) và những người bạn đồng hành khám phá những kỳ quan của Việt Nam. Ở hậu trường, dàn diễn viên và đoàn làm phim cũng đã trải nghiệm chuyến đi đáng nhớ và làm nên lịch sử khi là tác phẩm quốc tế đầu tiên được quay tại Việt Nam sau đại dịch và là tác phẩm đầu tiên được quay gần như hoàn toàn tại Việt Nam.