Tài xế taxi vụ thanh niên bị sát hại trên phố Láng Hạ bị khởi tố, khung hình phạt thế nào?

Tài xế taxi vụ thanh niên bị sát hại trên phố Láng Hạ cũng bị khởi tố

Ngày 23/9, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Thức (sinh năm 1993, trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) về hành vi Giết người và Bắt giữ người trái pháp luật.

Lê Văn Thức tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Đồng thời, khởi tố, tạm giam 2 tháng đối với Lê Tùng Lâm (sinh năm 1995, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hai người này liên quan đến vụ nam thanh niên bị đâm tử vong trên phố Láng Hạ xảy ra tối 15/9. Trong đó, Thức là hung thủ còn Lâm là tài xế taxi.

Tại cơ quan công an, Lâm khai nhận đã nghe lời Thức thực hiện chặn đầu xe máy của nạn nhân. Sau khi gây án, Thức lôi bạn gái lên ôtô rồi cùng đi lên Thái Nguyên. Trong quá trình chở nghi phạm và cô gái lên Thái Nguyên, Lâm không hề bị đe dọa hay uy hiếp.

Bình luận về tội danh mà tài xế taxi bị khởi tố

Trao đổi với PV Dân Việt, luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của tài xế taxi.

Trường hợp có căn cứ chứng minh người lái taxi biết rõ nghi phạm đi tìm nạn nhân để bắt cóc, sát hại nhưng vẫn chở đi gây án mặc dù không bị đe dọa uy hiếp tinh thần rồi chở nghi phạm bỏ trốn, người này sẽ bị truy tố về 2 tội "Giết người" và "Bắt, giữ người trái pháp luật" vai trò đồng phạm giúp sức.

Còn trường hợp sau khi phát hiện Thức gây án nhưng Lâm vẫn ở lại, chờ nghi phạm gây án xong, sau đó chở người này về Thái Nguyên, thì người này chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" quy định tại khoản 1 Điều 157 Bộ luật hình sự 2015.

"Nếu tài xế taxi chỉ bị truy tố về tội bắt, giữ người trái pháp luật, tùy tính chất mức độ mà có thể đối mặt với khung hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn nếu bị truy tố về cả hai tội danh, mức phạt sẽ nặng hơn rất nhiều"- bà Thơ cho biết.

Bình luận về tội danh mà Lâm bị khởi tố, nữ luật gia cho biết, bắt, giữ người trái pháp luật là hành vi ngăn cản, tước đoạt sự tự do dịch chuyển thân thể của người khác trái với quy định của pháp luật.

Tội này xâm phạm quyền tự do thân thể của con người, là một trong những nội dung quan trọng của quyền tự do của con người cũng như quyền tự do, dân chủ của công dân được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ.

Khoản 2 Điều 20 Hiến pháp năm 2013 quy định: "Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định".

Do đó, các hoạt động bắt, giữ hoặc giam người được quy định rất chặt chẽ trong Bộ luật tố tụng hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn liên quan nhằm bảo đảm cho các quyền nói trên của công dân.

Theo bà Thơ, tội phạm được xem là hoàn thành kể từ khi người phạm tội có hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Nếu người phạm tội có ý định bắt, giữ người trái pháp luật đã chuẩn bị phương tiện, địa điểm, lực lượng để thực hiện tội phạm nhưng chưa bắt được người bị hại, tuỳ trường hợp cụ thể mà người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm này ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt.