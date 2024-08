Tài xế xe bán tải gây tai nạn khiến 3 người tử vong: Đối diện khung hình phạt và bồi thường ra sao?

Như báo Dân Việt đã thông tin, vào lúc 6h52p ngày 2/8, tại km140+400 đường quốc lộ 26, thuộc xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tài xế xe bán tải gây tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Tài xế xe bán tải gây tai nạn được xác định là Trần Doãn Tùng (SN 1979, ngụ huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

Theo một đoạn camera hành trình do người dân ghi lại, vào thời điểm trên, xe bán tải mang BKS 47C - 286.03 do tài xế Tùng điều khiển đã vượt một ô tô phía trước nên lao thẳng vào xe máy do chị Quách Thị L. (36 tuổi, trú xã Ea Đar, huyện Ea Kar) điều khiển chở chồng và con trai. Hậu quả, cả 3 nạn nhân trên xe máy văng vào lề đường, tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn được cơ quan chức năng nhận định do người điều khiển xe bán tải vượt không đảm bảo an toàn.

Khoảnh khắc xe bán tải gây tai nạn khiến 3 người tử vong được camera hành trình ghi lại.

Cùng ngày, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế xe bán tải có liên quan đến vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Sau đó, cơ quan chức năng đã đưa tài xế xe bán tải gây tai nạn là Trần Doãn Tùng (SN 1979, trú huyện Krông Pắk) đi kiểm tra nồng độ cồn và test ma túy.

Kết quả, tài xế xe bán tải gây tai nạn không có nồng độ cồn trong máu, tuy nhiên được xác định dương tính với ma túy.

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Đào Khoa Thức, Đoàn luật sư Đắk Lắk, cho biết bước đầu cơ quan điều tra xác định tài xế Trần Doãn Tùng điều khiển xe bán tải gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam là đúng quy định pháp luật.

Với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan điều tra sẽ sớm khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông được bộ theo Điều 260 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) để tiến hành các bước điều tra.

Tại khoản 3, Điều 260 quy định, trường hợp ba người tử vong, người gây tai nạn có lỗi sẽ phải đối mặt với khung hình phạt 7 đến 15 năm tù.

Hình phạt bổ sung đối với tài xế gây tai nạn là có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Theo luật sư Đào Khoa Thức, cơ quan chức năng sẽ căn cứ dấu vết để lại trên hiện trường, camera hành trình ghi lại hình ảnh tai nạn trên để xác định điểm va chạm, vị trí các phương tiện, đặc điểm của đoạn đường, lấy lời khai của các tài xế, lời khai của người làm chứng để xác định khả năng quan sát của các tài xế, làm rõ tốc độ, hướng di chuyển, phần đường, làn đường, làm căn cứ xử lý vụ việc.

Trường hợp này kết quả xác minh cho thấy tài xế Trần Doãn Tùng (điều khiển xe bán tải gây tai nạn) có lỗi vượt không đảm bảo an toàn, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can vì hậu quả của vụ tai nạn này là đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài việc có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự, người có lỗi còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với gia đình các nạn nhân.

Theo quy định của pháp luật, tính mạng là mạng sống của con người và nó là vô giá, không thể tính toán được bằng tiền.

Việc bồi thường chỉ nhằm hạn chế, khắc phục đến mức thấp nhất những thiệt hại về kinh tế đã xảy ra đối với người thân thích, gần gũi người bị thiệt hại chứ không thể khắc phục được hậu quả đã xảy ra.

Xe bán tải gây tai nạn làm gia đình 4 người chỉ còn lại một cháu nhỏ bơ vơ

Theo Điều 591 Bộ luật dân sự 2015 quy định về bồi thường thiệt hại khi tính mạng bị xâm phạm, theo đó có hai loại thiệt hại được bồi thường, đó là thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần.

Những thiệt hại vật chất được bồi thường trong trường hợp này bao gồm: chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định và những thiệt hại khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, theo khoản 2 Điều 591 Bộ luật dân sự 2015 thì người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định nêu trên và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại.

Theo đó, mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.