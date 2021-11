Taliban tổng tấn công sào huyệt của 'kẻ thù không đội trời chung" IS, giết nhiều chiến binh

Các thành viên Taliban đứng gác trước đống đổ nát của một nơi ẩn náu của khủng bố IS trong chiến dịch chống lại nhóm này ở miền Nam Afghanistan. Ảnh The National News

Cảnh sát trưởng tỉnh Kandahar của Taliban, ông Abdul Ghafar Mohammadi hôm thứ Hai 15/11 cho biết, ít nhất 4 kẻ khủng bố IS đã bị tiêu diệt và 10 tên khác bị bắt trong chiến dịch trấn áp ở nhiều huyện khác nhau của tỉnh Kandahar trong 24 giờ qua.

"Cho đến nay, 4 chiến binh IS đã bị giết và 10 người khác bị bắt... một trong số họ đã tự kích bom tự sát trong một ngôi nhà", ông Mohammadi nói.

Một quan chức Taliban sau đó cho biết 2 thường dân cũng đã "tử vì đạo" trong cuộc đọ súng giữa Taliban và IS.

Chiến dịch truy quét sào huyệt của IS của Taliban ở miền Nam Afghanistan diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công khủng bố do IS lĩnh trách nhiệm xảy ra trên khắp Afghanistan. Vụ tấn công mới nhất xảy ra vào ngày 15/11 mới đây ở vùng ngoại ô phía tây Kabul.

Trước đó, IS ngày 14/11 lên tiếng nhận trách nhiệm đánh bom phá hủy một chiếc xe buýt nhỏ ở thủ đô Kabul vào cuối tuần. Vụ nổ cũng đánh trúng một chiếc xe gần một trạm kiểm soát của Taliban trong một khu dân cư chủ yếu là người Shia khiến nhiều người thương vong.

Báo chí cho biết một nhà báo địa phương nổi tiếng và hai người khác đã thiệt mạng trong vụ nổ này.

Đầu tháng này, những kẻ khủng bố IS đã đột kích vào Bệnh viện Quân đội Quốc gia ở Kabul và giết chết ít nhất 19 bệnh nhân, làm hơn 50 người khác bị thương. Nhóm này cũng nhắm vào các nhà thờ Hồi giáo trong một loạt vụ đánh bom đẫm máu giết chết hàng loạt tín đồ Hồi giáo dòng Shia.