Tạm giữ hàng chục tấn đường cát không có nguồn gốc hợp pháp

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 2 (thuộc Cục quản lý thị trường Kiên Giang), tiến hành làm việc đối với ông Nguyễn Văn Khải - Giám đốc Công ty TNHH Chiêu Dương để làm rõ nguồn gốc hơn 43 tấn đường cát và 90 thùng nhang trừ muỗi, vừa bị lực lượng kiểm tra bắt giữ tại một kho hàng ở phường Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá.



Ông Khải thừa nhận tại buổi làm việc trong kho hàng của công ty do ông làm giám đốc có chứa hàng hóa không có nguồn gốc hợp pháp. Ảnh: Văn Vũ.

Trước đó, vào lúc 19h45 ngày 22/7, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra kho hàng tại phường Vĩnh Lạc của Công ty TNHH Chiêu Dương, thì phát hiện có 865 bao đường cát tinh luyện, trên bao bì in nhãn hiệu Ktis More than sugar và Than Daung OO với tổng trọng lượng 43,25 tấn; 90 thùng (540 hộp) nhang trừ muỗi (trên họp in nhãn hiệu Ranger).

Tại thời điểm kiểm tra, phía công ty không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên, nên lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ.

Hàng trăm bao đường cát không có nguồn gốc hợp pháp bị Đội Quản lý thị trường số 2 tạm giữ. Ảnh: Văn Vũ.

Trong buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Khải thừa nhận, trong số 865 bao đường cát bị tạm giữ nói trên có 485 bao (nhãn hiệu Ktis More than sugar, xuất xứ Thái Lan) và 90 thùng nhang trừ muỗi (xuất xứ Thái Lan) không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp (mua bán hàng hóa nhập lậu). Còn lại 380 bao đường cát nhãn hiệu Than Daung OO (xuất xứ Myanmar), có hóa đơn chứng từ nhưng chưa xuất trình kịp tại buổi làm việc.

Qua đó, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh làm rõ nguồn gốc 380 bao đường cát còn lại. Đồng thời, tiến hành các thủ tục liên quan để xử lý nghiêm hành vi sai phạm của công ty và những người có liên quan theo quy định của pháp luật.