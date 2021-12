Tạm giữ hình sự 4 cô gái đánh hội đồng nữ sinh lớp 11

Chiều 1/12, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị đã triệu tập và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 4 trong số 6 cô gái tham gia đánh nữ sinh cấp 3 đang học tại Trường THPT Lộc Thành, gây phẫn nộ dư luận trong những ngày qua.

Cụ thể, 4 học sinh tham gia đánh hội đồng em L.T.M.T bị tạm giữ hình sự gồm: H.B.Q (18 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm); T.T.L.H (17 tuổi) và T.M.T (17 tuổi), cùng ngụ tại TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng); N.T.M.N (18 tuổi, ngụ tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm).

Em T bị nhóm 6 cô gái đánh hội đồng khi trên đường vào trường tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài ra, Đ.T.N (17 tuổi) và N.T.N (16 tuổi) cùng ngụ tại TP.Bảo Lộc cũng đang được cơ quan công an triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, trưa 26/11, khi em T cùng bạn học gửi xe tại điểm giữ xe bên cạnh Trường THPT Lộc Thành và đang trên đường vào trường tiêm vaccine phòng Covid-19 thì bị một nhóm 6 cô gái chặn lại.

Em T bị đánh với nhiều vết thương, bầm tím trên mặt. Ảnh: Cộng tác viên

Nhóm 6 cô gái đã dùng tay chân, mũ bảo hiểm liên tục đập và đấm, đá vào đầu mặc cho em T van xin. Thấy vậy, một số người dân đã tri hô và tới can ngăn thì nhóm 6 người nữ nói trên mới dừng lại.

Sau đó, gia đình em T đã gửi đơn trình báo vụ việc tới Công an xã Lộc Thành và Công an huyện Bảo Lâm để vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thượng tá Đậu Xuân Bảo – Trưởng Công an huyện Bảo Lâm, liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp và Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Bảo Lâm xác minh, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.