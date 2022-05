Tạm giữ nam nghi phạm nhiều lần giao cấu với bé gái

Trước đó, Công an TP. Hội An nhận được đơn trình báo của chị P.T.T.N. (trú thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP.Hội An) về việc con gái của chị là P.P.L. (15 tuổi) bỏ nhà đi từ ngày 21/5 và đến ở trọ cùng một nam thanh niên.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Hội An đã vào cuộc điều tra và làm rõ cháu L. đang ở cùng với N.V.C (22 tuổi, trú huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng; tạm trú phường Thanh Hà, TP.Hội An) tại một phòng trọ trên địa bàn phường Thanh Hà (TP.Hội An).

Tại cơ quan công an, N.V. C khai nhận, từ ngày 21-23/5 đã 5 lần giao cấu với cháu L. tại phòng trọ.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.