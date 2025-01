Tân Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức hứa khi nhậm chức

Chiều 3/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Đặng Hồng Đức. Ảnh Bộ Công an

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Đặng Hồng Đức.

Phát biểu tại buổi Lễ, chúc mừng Thiếu tướng Đặng Hồng Đức vinh dự được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Quyết định bổ nhiệm đối với Thiếu tướng Đặng Hồng Đức tiếp tục khẳng định sự chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Nhân dân đối với xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng; sự ghi nhận công lao, đóng góp của lực lượng Công an nhân dân và cá nhân Thiếu tướng Đặng Hồng Đức trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí, cũng là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn và tin tưởng, trên cương vị công tác mới, tân Thứ trưởng sẽ luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không ngừng nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, nhất là tư duy chiến lược về an ninh - quốc phòng.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thật sự là người lãnh đạo, chỉ huy gương mẫu đi đầu về mọi mặt, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; là tấm gương và chỗ dựa tin cậy để cán bộ, chiến sĩ học tập và noi theo; Đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng giữ vững an ninh, trật tự, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.

Tân Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh Bộ Công an

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức bày tỏ vinh dự được Đảng, Nhà nước quyết định giao đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025); chào đón năm mới 2025 và đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương chỉ đạo, chính sách của Đảng, Nhà nước và lời căn dặn, chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng tu dưỡng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, trọng trách được giao.

Tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm của người lãnh đạo, chỉ huy, đoàn kết, sát cánh cùng với tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; tích cực, chủ động tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.