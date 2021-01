Tập đoàn Đất Xanh tiếp tục được vinh danh Top 10 doanh nghiệp BĐS tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2020

Lễ công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020 vừa được tổ chức chiều ngày 8/1/2021 tại TP. Hà Nội. Đơn vị thành viên ở khu vực miền Trung của Tập đoàn Đất Xanh là Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung cũng vinh dự góp mặt trong Top 40 doanh nghiệp BĐS tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Đất Xanh nhận giải tại Lễ công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020.

Năm 2020, thị trường BĐS và hoạt động kinh doanh đã có nhiều biến động, dù Chính phủ đã nỗ lực kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Các doanh nghiệp BĐS nói chung và Tập đoàn Đất Xanh buộc phải linh động và chuyển mình mạnh mẽ nếu không muốn bị bỏ lại sau lưng.

"Danh hiệu này là cột mốc quan trọng, tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của tất cả thành viên Tập đoàn Đất Xanh trong năm vừa qua, cũng là minh chứng mạnh mẽ cho những định hướng chiến lược đúng đắn trong 10 năm tới của chúng tôi", ông Bùi Ngọc Đức, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh chia sẻ.

VNR500 là bảng xếp hạng uy tín, được xây dựng dựa trên tiêu chí doanh thu, tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng, lợi nhuận, uy tín doanh nghiệp trên truyền thông...

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây ra hàng loạt các tác động nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu. Dù vậy, báo cáo phân tích từ Bảng xếp hạng VNR500 năm 2020 cho thấy, những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đều có sự chuyển biến tích cực so với năm 2019. Trong đó, Tập đoàn Đất Xanh là doanh nghiệp gây ấn tượng mạnh mẽ trong nhóm ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản.

Chính thức chuyển đổi sang mô hình tập đoàn từ năm 2010, Đất Xanh đang triển khai và hoàn thiện chuỗi hệ sinh thái BĐS với 4 mảng kinh doanh chính là dịch vụ BĐS, phát triển dự án, xây dựng, khu công nghiệp và đô thị.

Đại diện tập đoàn này cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên của thập kỷ mới, Tập đoàn Đất Xanh sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ hơn về doanh số, lợi nhuận, vốn, quỹ đất trong nỗ lực thực hiện mục tiêu chiến lược, đưa Đất Xanh trở thành 1 trong 10 Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam, có vốn hóa đạt 5 tỷ USD vào năm 2025.

Tính đến tháng 9/2020, tổng tài sản Tập đoàn Đất Xanh đạt hơn 22.200 tỷ VNĐ, vốn điều lệ trên 5.200 tỷ đồng. Hiện, Tập đoàn này sở hữu danh mục đầu tư gồm hàng chục dự án với quỹ đất hàng ngàn ha, có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 134.000 tỷ đồng, cung cấp hàng trăm ngàn sản phẩm chất lượng ra thị trường.

Năm 2020 cũng đánh dấu bước tiến mới của Tập đoàn Đất Xanh trong vai trò nhà phát triển dự án khi giới thiệu thành công 3 dự án gồm Khu căn hộ - văn phòng cao cấp St. Moritz (Quận Thủ Đức, TP.HCM), Khu căn hộ cao cấp Opal Skyline (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Khu đô thị thương mại giải trí Gem Sky World (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Hàng loạt những khó khăn trong năm 2020 buộc Tập đoàn Đất Xanh phải linh hoạt thay đổi, tìm hướng đi mới để đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Tập đoàn Đất Xanh hiện là nhà phát triển dự án hàng đầu Việt Nam, với hệ thống hơn 43 công ty thành viên, công ty liên kết trải khắp các vùng miền, hơn 80 sàn giao dịch và hàng trăm sàn liên kết. Năm vừa qua, hệ thống của Tập đoàn Đất Xanh đã triển khai hàng loạt dự án có quy mô lớn tại nhiều vùng kinh tế trọng điểm.

Đặc biệt, hệ sinh thái của Tập đoàn Đất Xanh ở mảng dịch vụ BĐS đang chiếm hơn 30% thị phần. Năm 2020, các công ty thành viên từ Bắc vào Nam của Đất Xanh Services đã triển khai hàng loạt dự án có quy mô lớn như Đất Xanh Miền Bắc với các dự án Chí Linh Palm City, Kosy City Beat Thái Nguyên, Imperia Smart City, Masteri Waterfront...; Đất Xanh Miền Trung với các dự án One River Villas, One World Regency, Regal Palace Đà Nẵng, Regal One World Regency, La Maison Premium…; Đất Xanh Miền Nam triển khai LDG Sky, Eco Green Sài Gòn, Viva Park, The Pearl Riverside… Đất Xanh Miền Tây với các dự án Stella Mega City, Vĩnh Thạnh Center... khẳng định vị thế là đơn vị phân phối hàng đầu Việt Nam.

Theo kế hoạch, 2021 sẽ là năm bản lề quan trọng, chuẩn bị cho bước tăng trưởng vượt bậc của Tập đoàn Đất Xanh trong giai đoạn 2021 - 2030, sớm đưa Tập đoàn này trở thành 1 trong 10 công ty phát triển BĐS tốt nhất Đông Nam Á vào thập niên tiếp theo.

Bảng xếp hạng VNR500 - TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Vietnam Report phối hợp cùng Báo điện tử VietNamNet phối hợp tổ chức thường niên nhằm nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2020 là lần thứ 14 liên tiếp Bảng xếp hạng VNR500 được nghiên cứu và công bố.